プリンなの？お団子なの？三重・伊勢神宮参道のミルクスタンドに新名物がお目見え。パワスポ巡りのおともに◎
日本最大のパワースポット三重県・伊勢神宮の参道にあるミルクスタンド「山村みるくがっこう」に、お団子にしか見えないプリン「山村ぷりん団子」が新登場。
8月6日（水）から「山村みるくがっこう 外宮前店」にて販売がスタートしました。
伊勢神宮参道のミルクスタンド「山村みるくがっこう」
「山村みるくがっこう」は、創業100年を超える伊勢市の乳製品メーカー「山村乳業」直営のミルクスタンドです。
伊勢神宮（外宮）と伊勢市駅を結ぶ外宮参道にある「山村みるくがっこう 外宮前店」は、昔懐かしい店構えのテイクアウト専門店。
看板アイテムの『山村牛乳』をはじめ、『山村コーヒー』『山村ヨーグルト』『山村プリン』など、瓶容器に入ったさまざまな乳製品が並びます。
ちなみに人気No.1は、街歩きのおともにぴったりな『山村ぷりんソフト』なのだとか。
プリン×おだんごの「山村ぷりん団子」が新登場
この夏の新作「山村ぷりん団子」（税込400円）は、“誰も見たことのないプリン”をコンセプトに誕生！
まるでみたらし団子のようなビジュアルながら、プリンの口どけがぷるんと広がる、和洋折衷の新感覚スイーツなのだとか。
累計50万個以上を販売する『山村ぷりん』のおいしさを忠実に再現するため、山村乳業を代表する『山村牛乳』や、契約鶏園の朝採れ卵などを使用。
素材にとことんこだわったプリンに、香り高い特製カラメルソースをまとわせて串に刺し、ひと口サイズで楽しめるお団子スタイルに。
店頭では、特製カラメルソースを入れた小壺に“ぷりん団子”を浸して提供されるそうですよ。
「山村ぷりん団子」は「山村みるくがっこう 外宮前店」にて8月6日（水）から販売中。
お参りや散策の途中のひと休みに立ち寄って、味わってみてはいかがでしょう。
イートインスペース併設の店舗も気になる
また、伊勢神宮（内宮）鳥居前のおはらい町にはイートインスペース併設の「山村みるくがっこう 内宮前店」があります。
イートインスペースはレトロな小学校をイメージして、学校の机や椅子を使った特別な空間なので、“お伊勢参り”に行く予定のある人は、こちらもチェックしてみてくださいね。
■山村みるくがっこう 外宮前店
住所：三重県伊勢市本町13-6
営業時間：10:00〜17:00
定休日：無休
Instagram：＠everyday_milky
参照元：有限会社山村乳業 プレスリリース
