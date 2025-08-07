¡ÚÂ®Êó¡ÛÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤¤Î¤¦¡Ê6Æü¡ËÃË½÷235¿Í¤¬Ç®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¡¡º£Ç¯ºÇÂ¿¡Ê»ÃÄêÃÍ¡Ë¤ò¹¹¿·¡¡Åìµþ¾ÃËÉÄ£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¡Ê6Æü¡Ë¡¢9ºÐ¤«¤é96ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ235¿Í¡Ê»ÃÄêÃÍ¡Ë¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔÆâ¤Î1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÇ®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤ÎÈÂÁ÷¼Ô¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¢§20Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤È50Âå¤ÎÃËÀ2¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬½ÅÆÆ¡¢¢§30Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃËÀ3¿Í¡¢80Âå¤«¤é90Âå¤Î½÷À2¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ5¿Í¤¬½Å¾É¤Ç¡¢¢§ÃË½÷81¿Í¤¬ÃæÅù¾É¡¢¢§ÃË½÷146¿Í¤¬·Ú¾É¤Ç¤¹¡£
