◇プロ野球イースタン・リーグ 巨人 5-0 DeNA (6日、横須賀)

日本復帰3戦目となったDeNA先発の藤浪晋太郎投手は、4回途中5失点。7四死球と制球に苦しみ、歯がゆい登板となりました。

「最後まで修正できずという感じですね」。登板後に取材に応じた藤浪投手は「ストライク先行でと思っていて、（試合前の）ブルペンは良かったんですけど、ゲームに入ってタイミングが合わなかった。合わせたかったんですけど」と悔しさをにじませます。

3回1/3を投げて69球となったところで降板。「1イニング単位の球数がかなり多かったので。投げられる分には投げられるんですけど」とスタミナ面は問題なかったと話したものの、制球面に課題を残しました。

「ずっと自分の課題だと思うので。全体的に感触は悪かったですね。タイミングが悪かったり、スライダーが抜け気味だったので、その辺もやっぱりタイミングが合わないとああなるかなと。（NPB球への適応は）徐々にできてきているかなと思いますけど、変化球が曲がらないなとちょっと思うので、曲げにいってしまうときとかある。（今日は）それだけじゃないですけどね。全体的に投球のリズムとして悪かったなと思います」

今後へ向けて、藤浪投手は「こういう失敗ができたことをプラスに、というわけではないですけど。失敗から学んで次に生かせるようにと思います」と前を向きました。