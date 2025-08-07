７日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１２６円安の４万６６８円と反落して始まった。



前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに反発した。米国内での１０００億ドルの追加投資計画が明らかになったアップル＜ＡＡＰＬ＞が大幅高となり、株価指数を押し上げた。半面、トランプ米大統領は６日、半導体に対して１００％の関税を課す方針を表明。この発言を受け、東京市場では半導体関連株が軟調な滑り出しとなり、全体相場の重荷となっている。７日はトヨタ自動車＜7203＞やソニーグループ＜6758＞など主要企業の決算発表が予定されており、その内容を見極めたいとのムードも強い。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト