ドル円理論価格 1ドル＝146.44円（前日比-0.58円）
ドル円理論価格 1ドル＝146.44円（前日比-0.58円）
割高ゾーン：147.48より上
現値：147.28
割安ゾーン：145.39より下
過去5営業日の理論価格
2025/08/06 147.02
2025/08/05 147.71
2025/08/04 146.56
2025/08/01 148.46
2025/07/31 148.87
（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
割高ゾーン：147.48より上
現値：147.28
割安ゾーン：145.39より下
過去5営業日の理論価格
2025/08/06 147.02
2025/08/05 147.71
2025/08/04 146.56
2025/08/01 148.46
2025/07/31 148.87
（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。