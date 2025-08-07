

1970年に発売されたトヨタの初代セリカ。発売当初はクーペボディのみの設定だったが、1973年にバックドア（テールゲート）を備えたセリカ リフトバックがラインナップに追加。写真はセリカ リフトバックとなる（写真：トヨタ自動車）

セリカやシルビア、プレリュード、コスモAPなど、昭和にブームになった「スペシャリティカー」とは？

スペシャリティカーとは、もはや死語であるかもしれない。その意味は、独自性のあるクルマということだ。

いわゆる4ドアセダンでも、クーペでもなく、スポーツカーとも違い、ましてSUV（スポーツ多目的車）でもないクルマであり、姿形が独創的で、比較的身近に手に入れられることができる車種を指す。

日本初のスペシャリティカーと言われる「セリカ」誕生

日本車でスペシャリティカーを強く意識させたのは、トヨタの初代「セリカ」ではないか。

初代セリカは、「カリーナ」と共通の技術を背景に、1970年に誕生した。「だるまセリカ」と愛称された姿は、それまでのどのクルマとも違った外観を持ち、美しく、優雅で、かつ爽快さを備えていた。ごく普通の5ナンバー車と変わらない価格で売り出され、この特別な1台を多くの人が手にすることができた。

セリカはまた、フルチョイスシステムという受注方式を採用し、エンジンや装備などを消費者の好みに合わせて選択できるようにすることで、自分好みの1台という仕立てにできた。ただ、この時代は、まだ最上級車種を好む志向が強く残っていたため、個性的な1台より、のちの下取りに有利と思える最上級のGTが選ばれることが多かった。

それでも、外観的な個性のみならず、受注の仕方も個人の好みを生かせる新たな取り組みは、まさにスペシャリティカーの名にふさわしいクルマであったといえる。



1975年発売の2代目シルビア（写真：日産自動車）

とはいえ、スペシャリティカーの定義は、なかなか難しい。クーペやハードトップとの違いを明確に示すことができない例もある。あるいは、スペシャリティカーという表現が生まれる前に、それに相当する車種があったともいえなくもない。

日産「シルビア」は、セリカより前の1965年に誕生した。オープンスポーツカーの「フェアレディ」をもとにしたといわれる。車体は、宝石のカットのように鋭さがありながら優美さもある独特な姿で、憧れの的になった。



1988年発売の5代目シルビア（写真：日産自動車）

初代の販売台数は、大衆車である日産「サニー」の2倍近い価格であったため多くは望めなかったが、1980年代後半に登場した5代目は、爆発的な人気を得た。

今年復活するホンダ「プレリュード」



1978年発売の初代プレリュード（写真：本田技研工業）

ホンダ「プレリュード」も、スペシャリティカーの1台といえるだろう。

1972年の「シビック」や、1976年の「アコード」によって、自動車メーカーとしての地位をホンダが確立したあと、1978年に誕生したのがプレリュードだ。

シビックやアコードが既存の路線で開発されたクルマであったのに対し、プレリュードは2ドアのノッチバック風でありながら、屋根は低く、リアウィンドウに傾斜を持たせた独特の存在感があり、スペシャリティカーといえる趣向を備えていた。



1982年発売の2代目プレリュード（写真：本田技研工業）

1982年の2代目は、前輪駆動車でありながらミッドシップのようなボンネットフードの低さを造形の特徴とし、一躍人気の1台へ躍りあがった。



1975年発売の初代コスモAP（写真：マツダ）

異色の存在としては、マツダ「コスモAP」もスペシャリティカーの1台に加えていいだろう。

コスモといえば、ロータリーエンジンをはじめてマツダが搭載した「コスモ・スポーツ」があるが、コスモAPはそのあと、1975年に誕生した2ドアクーペである。それでもスペシャリティカーと呼ぶのは、車体側面のフロントウィンドウとリアウィンドウの間に、別枠の窓を持ち、これが単なるクーペとは違った造形の特徴として、独特な雰囲気があった。ラジエターグリルと左右のヘッドライトが明確に分けられた顔つきも、遠目に見てコスモAPであることを教える存在感をもたらしていた。

発売から2年後には、リアウィンドウをノッチバックとした「コスモL」が追加され、リアクォーター部にレザーを施した姿は、アメリカのリンカーンやキャデラックに似た上級さをもたらした。

コスモAPのAPとは、アンチ・ポリューションの意味で、ロータリーエンジンで排出ガス規制を達成したことを表している。ロータリーエンジンの静かさと滑らかさに加え、とてつもない加速を味わわせるスペシャリティカーであった。

アメリカにおけるスペシャリティカーブーム



アメリカでスペシャリティカーの元祖となるマスタング（写真：vash Studio / PIXTA(ピクスタ)）

そもそも、スペシャリティカーの祖は、アメリカのフォード「マスタング」といわれる。これは1964年の発売だ。

今日のマスタングは、マッスルカーの1台と見られているが、そのはじまりは、アメリカ車でも小型に分類されていた「ファルコン」をもとに、より精悍な外観の車体を載せることで独自性を発揮した。まずハードトップとコンバーチブル（オープンカー）で発売された。1年後に、ファーストバックといってリアウィンドウが傾斜したクーペの車体が追加されている。

廉価な標準車に追加できる装備として、V型8気筒エンジンやディスクブレーキなどが設定されており、予算に応じて高性能化することもできた。

アメリカ俳優のスティーブ・マックィーンが主演した「ブリット」という映画で、主人公がマスタングに乗り、サンフランシスコの市街でカーチェイスを演じたことも、マスタング人気を押し上げたひとつではないだろうか。

マスタングの競合として、GMからシボレー「カマロ」が誕生し、それはのちにポンティアック「ファイアーバード」という兄弟車も生み出す。

今は失われたスペシャリティカー



2025年9月発売予定のホンダ新型プレリュード。じつに24年ぶりの復活となる（写真：本田技研工業）

クルマの発展は、馬車の延長としたオープンカーを主体としながら、より快適な移動をもたらすセダンを生み、そこから高性能さを見せるクーペが登場する。ほかに、馬車の時代からあるワゴンもつくられた。

そうした定型となる車種がひととおり広まったところで、より多様性を備え、かつ上質さを覚えさせる存在として、スペシャリティカーが生まれたのではないか。

それが、ミニバンとSUVによって、一掃されたのが今日である。



実用車としてのセダンやワゴンはミニバンに集約され、スペシャリティカーはSUVに代わられたようだ。ことにSUVは、単に未舗装路で力を発揮する4輪駆動車としてだけでなく、舗装路でも俊足を誇り、またクーペのようなファーストバックの姿で特別な1台といった趣も表現するようになった。

背が低く、安定した疾走感がもはや価値を見いだしにくくなった今、スペシャリティカーを望む声は聞こえなくなったのである。

（御堀 直嗣 ： モータージャーナリスト）