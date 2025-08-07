【Greco SA550 1976】（東京都 GOLD TOP 61歳）

既にNo729、1233、1375、1465、1510、1609、1722と編集長に期待されながら（？）かの淵を彷徨っています。今回のギターは、今までの「欲」とは少し異なる物語があります。

中学校同窓会は還暦記念＝卒業から45年。それぞれに人生の荒波を乗り越えた同志ばかり。その中の会話で「ギター好きだったよね？」と話しかけてくれた彼女は、数年前ご主人を亡くしたと。そして家に「古いギターがある」と。

数日後、送られてきた画像はGrecoのセミアコでした。そしてご自宅を訪問し詳しく見ると、FUJIGENの1976年SA550は、ご主人の遺品でした。ボディ・ネックはくすんでいて、トーンポットはボディ中に落ちていました。私は「まず綺麗にさせてほしい。そのうえで譲ってくれるか、考えてほしい」と預かり、私がレモンオイルで拭いて、フレットも磨きました。そして馴染みのギターショップで電気関係をリファイン。ポットはオリジナルのまま洗浄し、コンデンサーだけ「あの色」をつけてもらいました。

そして彼女に報告し「しばらく一緒にいたい」とのことで3ケ月ほどしてから、私が譲り受けました。約束は「私が弾けなくなるまで売らない」こと。

お仕事も忙しかったらしく、あまり弾かれていない印象ですが、フレットは異様に低いので当時のスタンダードだったのでしょうか。

フルアコなので自室で弾くとアンプに通しても、その音色があまりわからず。スタジオで、セッションで大きな音を鳴らして、命を吹き込みたいと思います。

いままで手にした個体とは、別格の意味を持つ50年前のGreco by FUJIGEN。友情と共に大切な思いを預かった気持ちです。

◆ ◆ ◆

こういったエピソードには、GOLD TOPさんの思いや行動の裏に、同窓生の彼女の心情が見え隠れするようです。今生の別れとなってしまったご主人の遺品ですから、ただのギターじゃないですよね。ギターを抱えた生前の姿が目に焼き付いているかも入れないし、購入して手にした時の満面の笑顔が脳裏に残っているのかもしれない。大切な人をなくして「数年」というところがこのお話の大事なところで、いつまでも悲しみに暮れず気持ちを吹っ切らなくてはと、忘れることの大事さをもって新たな人生を歩みだそうとする再起の決意が、今その行動に出たのだと思います。そもそも同窓会に出席するというのも、新たな一歩のひとつだったのではないでしょうか。そしてオレンジドロップもSA550にとって新たな旅へのチケットなのでしょう。今回の話は、彼女も天国のご主人もGOLD TOPさんも、そしてこのSA550にとっても、みんながハッピーなお話ですね。（BARKS 烏丸哲也）

