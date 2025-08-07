¡ÔÅìÂçÍý3¸½Ìò¹ç³Ê¡ÕË°¤¤ë¤Û¤ÉÊÙ¶¯¤Î³ØÀ¸À¸³è
ºù°þÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤«¤éÅìµþÂç³ØÍý²Ê3Îà¤Ë¸½Ìò¹ç³Ê¤·¤¿O¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûºù°þ¢ªÅìÂçÍý3¤Ë¸½Ìò¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿O¤µ¤ó¤Ë¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Î¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿
ÅìµþÂç³ØÍý²Ê3Îà¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½ñÀÒ¤Ë¤·¤¿¡ØÅìÂçÍý· ¹ç³Ê¤ÎÈë·í¡¡Vol.40¡Ù¡£º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸½Ìò¤ÇÅìµþÂç³ØÍý²Ê3Îà¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿O¤µ¤ó¡Êºù°þÃæ³Ø¡¦¹â¹»½Ð¿È¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿ÍÂÎ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö»ñ³Ê¤òÉð´ï¤Ë¡¢¼«Î©¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿O¤µ¤ó¡£°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¤â¡¢ÅìÂç¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡Ö¿ÊÏ©¤ò¸ÂÄê¤·¤¹¤®¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ÀÆð¤Ê»ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø»þÂå¤Ï½Î¤ËÄÌ¤ï¤º¡¢Éô³è¤äÀ¸ÅÌ²ñ¤Ë¤âÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Å´ÎÐ²ñ¤ä³Ø¹»À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊÙ¶¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿Èà½÷¡£¤½¤ó¤ÊO¤µ¤ó¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¡ÖÍ¥ÅùÀ¸¡×¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡¢¸½Âå¤Î¼õ¸³À¸¤é¤·¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤äÀïÎ¬¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢O¤µ¤ó¤Î¼õ¸³¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾Íè¤ÎÌ´¤ò·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÅìÂçÍý3¤òÁªÂò
¡½¡½¤Þ¤º¡¢¤Ê¤¼ÅìÂçÍý3¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾Íè»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
½÷À¤À¤È¡¢²ñ¼Ò¤Î¾º¿Ê¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¤È¤«¡¢µëÍ¿¤Ê¤ÉÂÔ¶ø¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ñ³Ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ç³«¶È¤·¤¿¤êÆÈÎ©¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤«¤éÊÛ¸î»Î¤ä°å¼Ô¤Ê¤É»Î¶È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤ÈÍý·Ï²ÊÌÜ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ë°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤ä¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡Ø¥³¥¦¥Î¥É¥ê¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¡¢¿ÍÂÎ¤Ë¶½Ì£¤¬Í¯¤¡¢¿ÍÂÎ¤Î¿Þ´Õ¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ÉÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¾¤·Êý¤òÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢°å¼Ô¤ÎÈ¯ÁÛ¼¡Âè¤Ç¡¢Æ»¶ñ¤Î²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ë¹¤¬¤ë¤ó¤À¡¢¤ÈÆ´¤ì¤Æ¡¢°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¾Íè¤ò°å¼Ô¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌÂ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿¦¶È¸¦µæ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤Û¤«¤Î»ñ³Ê¤ä¡¢±§Ãè¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁªÂò»è¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¶µÍÜ²ÝÄø¤Ç¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤ó¤Ç¤«¤é¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÅìÂç¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÅìÂçÍý3¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸å´üÆüÄø¤Î¼õ¸³¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½Â¾Âç³Ø¤ÎÊ»´ê¤äÏ²¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Î°å³ØÉô¤ò¼õ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¬·ÄØæ¤ÎÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¡¢¿Æ¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·ÄØæ¤Î°å³ØÉô¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ï²¿Í¤Ï¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ÄØæ¤«Íý3¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤Ï°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ2¤Þ¤Ç¤Ï½Î¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢ÊÙ¶¯¤ÏÆüÍË¤À¤±
¡½¡½Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÊÙ¶¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Ï½Î¤Ë¤â¹Ô¤«¤º¡¢³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉü½¬¤·¤¿¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ç¡¢·è¤·¤Æ¡ÖÊÙ¶¯ÄÒ¤±¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüÍËÆü¤À¤±¡¢Í½Äê¤ò¾Ã²½¤·¤¿¸å¤Ë4»þ´Ö¤¯¤é¤¤ÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿Æü¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÙ¶¯¤»¤º¡£
¤¿¤À¡¢³Ø¹»¤ÎÄê´ü»î¸³¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊ¿Æü¤Ï2»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢µÙÆü¤Ï5¡Á6»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Îº¢¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ç³Ø¹»¤¬µÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï²È¤Ç±¿Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Å´ÎÐ²ñ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ãæ1¤Îº¢¤«¤éÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃæ2¤Þ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬Í¥Àè¡×¤È¿Æ¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤¬ÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢½Î¤ËÆ´¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÈ¯Å¸Åª¤ÊÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢Ãæ3¤Ç¡Ö³Ø¹»¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤«¤é¡×¤ÈÆþ½Îµö²Ä¤ò¤â¤é¤¨¤¿»þ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÃÙ¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Þ¤Ç¤¯¤â¤ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç´ðÁÃÅª¤Ê»ö¹à¤ÏÁ´ÉôÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢±Ñ¸ì¤â¿ô³Ø¤â¡¢ÊÌ¤Ç½¬¤Ã¤¿¤ê»²¹Í½ñ¤Ç¼«½¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å´ÎÐ²ñ¤ÎÊÙ¶¯¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÉÂê¤ÏËèÆü¤ä¤é¤Ê¤¤¤È½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Êü²Ý¸å¤ÏËèÆüÊÙ¶¯¡£Ê¿Æü3»þ´ÖÄøÅÙ¡¢µÙÆü¤â5»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ï´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë»¤·¤¤¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢1Æü5»þ´Ö¡Á8»þ´Ö¤ÏÊÙ¶¯
¡½¡½¹â¹»À¸³è¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹â1¤Î´Ö¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÃæ3¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ô3¤È²½³Ø¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¹â1¤Î²½³Ø¤Ï³Ø¹»¤ÎÆâÍÆ¤ÈÈï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ìÏ«¤»¤º¡¢¿ô3¤âÆ³Æþ¤Ç·Ú¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤Ï¹â2¡£Ãæ¹â6Ç¯´Ö¤Ç°ìÈÖË»¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£Å´ÎÐ²ñ¤Î²ÊÌÜ¤¬·ãÁý¤·¤Æ½µ4ÆüÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÉÂê¤äÍ½½¬Éü½¬¤ÎÉéÃ´¤âÇÜÁý¡£¤µ¤é¤ËÊì¹»¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÂå¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¸²½º×¤äÉô³è¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢Éô³è¤âË»¤·¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÙ¶¯¤â¼ê¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¡£
Éô³è¤ÏÃæ1¤«¤éÂîµåÉô¡£ºù°þ¤Ë¤Ï³èÆ°¤¬½µ¤Ë1ÅÙ¤Î·Ú¤¤Êý¤È½µ3ÅÙ¤Î¸·¤·¤¤Êý¤Î2ÄÌ¤ê¤ÎÉô³è¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï¸·¤·¤¤Êý¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»ä¤ÏÀ¸ÅÌ²ñ³èÆ°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¸²½º×¤Î³ÆÃÄÂÎ¤Î¿½ÀÁÍ½»»¤Î³ÎÇ§¤äÍÑÅÓ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºî¶È¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌëÃæ¤Î12»þ¡Á1»þ¤Þ¤Çºî¶È¤·¤¿¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë°¤¤ë¤Û¤ÉÊÙ¶¯¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÌÏ»î
¡½¡½¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÙ¶¯»þ´Ö¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ä«¤Ï7»þ¤Ëµ¯¾²¤·¤Æ¡¢30Ê¬¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ²È¤ò½ÐÈ¯¡£¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Éô³è¤ä½Î¤¬¤¢¤ëÆü¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤«¤éµ¢Âð¡¢¤Ê¤¤Æü¤ÏÂ¨µ¢Âð¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ê¤éÉô³è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÙ¶¯¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¯¤Æ¡¢¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Éô³è¤È½Î¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ï¡¢µÕ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡£½Î¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¶¯À©Åª¤Ë¼«Ê¬¤òÊÙ¶¯¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Î¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢¼ø¶È¤¬»þ´ÖÄÌ¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤ÆÁá¤¯µ¢¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤Ç¼«½¬¤·¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢1Æü5»þ´Ö¡Á8»þ´Ö¤ÏÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éô³è¤ò11·î¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÅ´ÎÐ²ñ¤Î¹â3¥¯¥é¥¹·è¤á¥Æ¥¹¥È¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÌÏ»î¡Ë°ìÄ¾Àþ¤ÇÂÐºöÊÙ¶¯¡£
¤µ¤¹¤¬¤ËÊÙ¶¯¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÌÏ»îÁ°¤Ë¤ÏÊÙ¶¯¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÈÖ¤â¤¢¤Þ¤ê¼ê¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿¶Ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ç°ÌÅª¤Ë¤Ï¾å¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇSA1¥¯¥é¥¹¡ÊºÇ¾å°Ì¥¯¥é¥¹¡Ë¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ë²Ì¤À¤±¸«¤ì¤Ð°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¤¿¤À¡¢È¿Æ°¤Ê¤Î¤«¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÌÏ»î¸å¤ÏÁ´¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¹â3¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¹â2¤Î½ÕµÙ¤ß¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¤Ê¤ó¤É²ù¤ä¤ó¤À¤³¤È¤«¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¹â3¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹â3¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Éô³è¤âÀ¸ÅÌ²ñ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹â2¤è¤êÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£12»þ¤Þ¤Ç¤Ë¾²¤Ë½¢¤¡¢ËèÆü6»þ´Ö¡Á7»þ´Ö¤Ï¿²¤é¤ì¤ëÀ¸³è¤Ë¡£²È¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊÙ¶¯ÄÒ¤±¡¢µÙÆü¤ÏºÇÄã8»þ´Ö°Ê¾å´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌÏ»î¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢²Æ¤â½©¤â²Ï¹ç¤¬A¤Ç½ÙÂæ¤¬B¡£½ÙÂæ¤Ç¤â°ìÅÙ¤¯¤é¤¤A¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¼è¤ì¤º¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢Íî¤Á¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£3³Ø´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ø¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È²È¤Ë¤³¤â¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¡£Ê¿¶Ñ9»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÊÙ¶¯»þ´Ö¤Ï·ë¹½¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊÙ¶¯¤Î´ÉÍýÊýË¡¤äÄ¾Á°´ü¤Î¹©É×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
1½µ´ÖÃ±°Ì¤Ç¡Ö¡ûÍËÆü¤Ï¡û¡û¤ò¤ä¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¡¢»þ´Ö¤Ç´ÉÍý¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ë¤Ù¤ÆâÍÆ¤ÎÎÌ¤È¼Á¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤Û¤¦¤¬·úÀßÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅ¸»OFF¤ÇÍ¶ÏÇ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä
¡½¡½Â¾¤Î½Î¤ä½¬¤¤»ö¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Î¤ÏÃæ1¤ÈÃæ2¤ÇÆüÊÆ²ñÏÃ³Ø±¡¤È¤¤¤¦±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È²ÈÂ²¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤òÃÃ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¶µ²Ê½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³·¿¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢Å´ÎÐ²ñ¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Ã¤Á¤Î±Ñ¸ì¤Ç½½Ê¬ÎÏ¤¬ÉÕ¤¯¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²ñÏÃ³Ø±¡¤ÏÂà²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤«¤é¾®5¤Þ¤Ç¤¯¤â¤ó¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï»»¿ô¡Ê¤Î¤Á¤Ë¿ô³Ø¡Ë¤È¹ñ¸ì¡¢¤¢¤È¤«¤é±Ñ¸ì¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤È¤³¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ´¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÙ¶¯¾ì½ê¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼«¼¼¡£¶µ²Ê½ñ¤È¤«²áµîÌä¡¢µÙ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤¤¤Æ¤â¿©»ö¤¬½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÊØ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤ÉÍ¶ÏÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â3¤«¤é¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅ¸»¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤ÆÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³Æ¶µ²Ê¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ñ¸ì¤Ï¤¢¤Þ¤êÂÐºö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È2¥«·î¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¿¨¤ì»Ï¤á¤Æ¡¢2½µ´ÖÁ°¤«¤é¤ÏËèÆü²áµîÌä¤ò²ò¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÅÅµ¤ÏÃæ2¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤ÎÊ¸Ë¡¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ã±¸ì¤Ï¡ØLook¡÷¸ÅÊ¸Ã±¸ì337¡Ù¤ò¹â2¤Î¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Æþ»îÄ¾Á°2½µ´ÖÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é¤âÃ±¸ì¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô³Ø¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ãæ2¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¹â¹»¤Ø¤Î¿ô³Ø¡Ù¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÇò¥Á¥ã¡¼¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ1A¤È2B¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ3¤«¤é¤ÏÅ´ÎÐ²ñ¤ÎÊÙ¶¯¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¡£¹â3¤Ë¤Ê¤ë¤È½Î¤Î¼ø¶È¤âÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤µ¤é¤Ë±þÍÑÌäÂê¤¬²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·×»»¤¬Ê£»¨¤Ê¿ô3¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢Åì¹©Âç¡Ê¸½Åìµþ²Ê³ØÂç¡Ë¤äµþÅÔÂç³Ø¤Î²áµîÌä¤ò¤¢¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¡ØÂç³Ø¤Ø¤Î¿ô³Ø¡Ù¤ò²ò¤¤¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¼°¤Î¡Ø°å³ØÉôÆþ»î¿ô³Ø¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¹õ¥Á¥ã¡¼¥È¡Ë¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤òÃµ¤·²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¿ô³Ø¤Î³Ø½¬¥Î¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
±Ñ¸ì¤ÏÃæ2¤Þ¤ÇÆüÊÆ²ñÏÃ³Ø±¡¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ3¤«¤é¤ÏÅ´ÎÐ²ñ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬»ì¹½Ê¸¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤Ê¸Ë¡Åª¤ÊÏÃ¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤»¤º¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¸Ë¡Åª¤ËÆÉ¤àÊÊ¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡Ø±ÑÊ¸²ò¼á¶µ¼¼¡Ù¤È¤¤¤¦»²¹Í½ñ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ñ¸ì¤Î³Ø½¬¥Î¡¼¥È¤Ïº¸±¦¤Ë½ñ¤Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
±Ñ¸ì¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤ÏÂ©È´¤´¶³Ð¤Ç
Ä¾Á°´ü¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÐºö¤ÈÍÎ½ñ¹ØÆÉ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ï±Ñ¸ì¤ÎYouTube¤ò´Ñ¤ÆÊ¹¤¼è¤ê¤ò¶¯²½¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï²Ê³Ø·Ï¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ØVeritasium¡Ù¤Ç¤¹¡£¼Â¸³¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¼Â¸³➡¼Â¾Ú¡×¤ÎÎ®¤ì¤ËËè²óÃé¼Â¤Ç¡¢²Ê³Ø¤È¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢K-POP¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±Ñ¸ì¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Â©È´¤¤Î´¶³Ð¤Ç¼ª¤ò´·¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÎ½ñ¹ØÆÉ¤Ç¤Ï¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ª¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¡ØMoon Palace¡Ù¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ª¡¼¥¦¥§¥ë¤Î¡Ø1984¡Ù¤òÁªÂò¡£ÆÃ¤Ë¥ª¡¼¥¦¥§¥ë¤Î¤Û¤¦¤ÏÍÌ¾¤Ê½ñÀÒ¤Ç¤¹¤¬ÆüËÜ¸ìÈÇ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾Êý¤È¤â½é¸«¤Ç±Ñ¸ìÈÇ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íý²Ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹â2¤Ï³ä¤È¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â3¤«¤éËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÅ´ÎÐ²ñ¤ÎÊÙ¶¯¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø³ÎÇ§¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤È¡¢½Î¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿ÌäÂê½¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Ò²ñ¤Ï¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¤òÁªÂò¡£¹â1¤È¹â2¤Î¼ø¶È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¶¤Ã¤¯¤êÆâÍÆ¤ÏÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È2½µ´ÖÁ°¤«¤é²áµîÌä¤ò²ò¤¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÃÎ¼±¤ÎÈ´¤±¤òÊä½¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÂÐºö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹Í½ñ¤â²¿¤«Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´Éô¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Þ¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²Æ¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÌÏ»î¤Ç80%¤¯¤é¤¤¤È¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
20Ç¯Ê¬°Ê¾å¤Î²áµîÌä¤ò²ò¤¤¤¿
¡½¡½²áµîÌäÂÐºö¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î²áµîÌä¤Ï¡¢¹ñ¸ì¤È¼Ò²ñ¤¬10Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢¿ô³Ø¤¬3Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢±Ñ¸ì¤ÈÍý²Ê¤¬5Ç¯¤¯¤é¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍ½ÁÛÌäÂê½¸¤ò5²óÊ¬²ò¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¼¡»î¸³²áµîÌä¤Ï¡¢¹ñ¸ì¤¬Å´ÎÐ²ñ¤Î¹Ö½¬¤Ç4¡Á5Ç¯¤¯¤é¤¤¥×¥é¥¹¡¢²áµîÌäÄÌ¤·¤Ç3Ç¯Ê¬¡£¿ô³Ø¤Ï1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2005Ç¯¤Þ¤Ç¤È¡¢2015Ç¯¤«¤éÄ¾¶á¤Þ¤ÇÁ´Éô¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2005Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤Ç¤¬·êÈ´¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Å´ÎÐ²ñ¤ÎÌäÂê±é½¬¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö1990Ç¯Âå¤¬Æñ´Ø¤Ç2000Ç¯¤«¤é°×²½·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì¤Ï½Î¤Î±é½¬¤Ç²áµîÌä¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç20Ç¯Ê¬¤¯¤é¤¤²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¹¡¢Ä¾Á°¤Ë3Ç¯Ê¬¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤Ç¤â²ò¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤äÍÎ½ñ¹ØÆÉ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²áµîÌä¤è¤ê¤â¤½¤Á¤é¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íý²Ê¤â¹â3¤Î½©¤«¤é½Î¤Î±é½¬¤Ç²áµîÌä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²ò¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥×¥é¥¹10Ç¯Ê¬¼«Ê¬¤Ç²ò¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡¦Æó¼¡»î¸³¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎËÜÈÖ¤Ï¡¢¿ô³Ø1A¤ÇÂç¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÌä°ì¤«¤é¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤éÃ±½ã¤Ë¼°ÊÑ·Á¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¹ñ¸ì¤â¤¢¤Þ¤ê¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²½³Ø¤âÉáÄÌ¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢»î¸³¸å¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤«¤â¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ç¤Ï90%Ä¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤È¤â¤È¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÏ»î¤Ç¤â90%¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¤¤¤¤´¶¤¸¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï°ÂÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¼¡»î¸³1ÆüÌÜ¤Î¹ñ¸ì¤Ï¤½¤³¤½¤³¤Ç¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿ô³Ø¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£Âè1Ìä¤Ï¤¿¤À·×»»¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ç¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤éÂè2Ìä¤Ç¥Ú¥ó¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£Âè3Ìä¤Ï·×»»¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¹¤®¤ë¤·¡¢4Ìä°Ê¹ß¤âÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢·ë¹½¥Æ¥ó¥Ñ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3´°¤ÏÌµÍý¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤Ç¤¤Æ2´°¡¢60ÅÀ¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê¤´¤¿¤¨¡£¤â¤Á¤í¤ó½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2ÆüÌÜ¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ë¶É³«¼¨¤Ï75ÅÀ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¼¡»î¸³2ÆüÌÜ¤Ï¡¢ÊªÍý¤¬¤¹¤´¤¯Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢²½³Ø¤Ë90Ê¬¤â¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê²½³Ø¤¬Æñ¤·¤¤Æñ¤·¤¤¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È²½³Ø¤¬¶ì¼ê¤ÇÅÀ¿ô¤ò²Ô¤°¤Ä¤â¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¡×¤Î¤È¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê²ò¤¤¤Æ¡¢³ä¤È´èÄ¥¤ì¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£³«¼¨¤Ï²½³Ø¤¬39ÅÀ¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÅÀ¿ô¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¤Ï¾å¤Î¤Û¤¦¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±Ñ¸ì¤Ï¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢º£²ó¤Ï±ÑºîÊ¸¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤º¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÏÂ¤ê¤ë¤Ï¤º¤Î»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Î»þ¤ËÃ¯¤«¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬ÌÄ¤ê½Ð¤¹¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½¸Ãæ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤ï¤ê¤È¼ºÇÔ¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¡¢90ÅÀ°Ê¾å¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë³«¼¨¤Ï87ÅÀ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Ò¤ÈÀ¼¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¼«¿®¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿´¤¬°ÂÄê¤¹¤ë
¡½¡½¼õ¸³ÊÙ¶¯Ãæ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÊÙ¶¯¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°´ü¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¤ÆË°¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë°¤¤¬¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬Æü¾ï¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¹ç³Ê¤Þ¤ÇÀº¿À¾õÂÖ¤ò°ÂÄê¤µ¤»Â³¤±¤Ê¤¤¤È¡¢½ÐÎÏ¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¿²¤¿¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Â©È´¤¤Î¼êÃÊ¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿®¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤âÂç»ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¼«¿È¡¢¼õ¸³¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¤Þ¤¡Íî¤Á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¾ï¤Ë³Ú´Ñ»ë¤¹¤ëº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î°ÂÄê¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÉÛ»ÜÀî Å·ÇÏ ¡§ ¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡Ë