ソフト９９がカイ気配切り上げ、ＭＢＯ発表しＴＯＢ価格にサヤ寄せ

ソフト９９コーポレーション<4464.T>がカイ気配を切り上げている。６日の取引終了後、同社社長を代表として株式取得などを目的に設立した堯アセットマネジメント（大阪市中央区）がソフト９９に対し、非公開化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＭＢＯ（経営陣が参加する買収）の一環。ＴＯＢ価格は１株２４６５円。ソフト９９の株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せする動きをみせている。



買付予定数の下限は７５６万６４００株（所有割合：３５．０４％）で、上限は設定しない。買付期間は８月７日から９月１９日まで。ＴＯＢが成立した場合、所定の手続きを経て、ソフト９９は上場廃止となる見通し。ソフト９９はＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨した。東京証券取引所は６日付でソフト９９を監理銘柄（確認中）に指定した。



出所：MINKABU PRESS