ÂçÃ«æÆÊ¿39¹æ¡¡ÄÌ»»204¾¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¾×·â¡Ö¡È°ì¿Í¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡É¤À¡×ÆóÅáÎ®¤ÇÊÆÄÌ»»1000°ÂÂÇÃ£À®
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½5¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯8·î6Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Éüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î4²ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë54µå¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢º£µ¨ºÇÂ¿8Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó¤ËÆüËÜÁª¼ê3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇÌÜ¤Î39¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¤Ç¼«¤é¤ò±ç¸î¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïµß±ç¿Ø¤¬¸í»»¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó1»àÆóÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¥ê¥Ù¥é¥È¥ì¤Î3µåÌÜ¡¢92¡¦8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó149¡¦3¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢¹â¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤ÏÃæ·øº¸¤ËÃåÃÆ¡£µÕÅ¾¤Î39¹æ2¥é¥ó¤ËËÜµò¥Õ¥¡¥ó¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥ÈLA¡×¤¬»î¹ç¤òÃæ·Ñ¡£¼Â¶·¤ò¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹»á¡¢²òÀâ¤òÄÌ»»204¾¡¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Î¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¥Ç¥¤¥Ó¥¹»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬µðÂç¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡ª39ËÜÌÜ¤À¡×¤ÈÆóÅáÎ®¤Î³èÌö¤ËÂç¶½Ê³¡£
¡¡¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï°ì¿Í¤Ç¡Ê±Ñ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ë¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤¬°ú¤¤Ä¤±¤ë·²½°¤äÃíÌÜ¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¾¤òµó¤²³èÌö¤òÀä»¿¡£¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤«¡©¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¡©¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡