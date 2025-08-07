◆米大リーグ ドジャース３―５カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手兼指名打者」で先発出場し、１０戦＆４８打席ぶりとなる３９号２ランを放ち、メジャー通算１０００安打を達成した。投げては、２３年９月の右肘手術などから復帰後、今季８度目の登板で最長４回で最多５４球を投げて、２安打１失点８奪三振で、最速は１０１・１マイル（約１６２・７キロ）だった。

味方からも称賛の嵐だ。同僚のロハスは試合後、大谷について「彼は投手で失点した後にギアを上げてくる。マウンドに上がるたびに、自分が試合を握っているという気迫を感じる。今日も失点後に、自分で本塁打を打って、次の回には３者連続三振。自分の力で流れを引き戻したよ」と絶賛した。

大谷は前日のカージナルス２戦目では、初回先頭の右前二塁打で先制の口火を切り、チーム３５試合ぶりの２桁得点での快勝に導いた。４打数２安打３得点１盗塁と、打って走っての大活躍。ナイター翌日のデーゲーム登板でもその影響を感じさせなかった。これにも驚きを隠せず、ロハスは「昨夜の試合で彼は３〜４回は塁に出て、走り回っていた。そして夜１１時近くに帰って、今日は午後の１時から先発しているんだよ。本当に信じられない。彼のやっていることは、ただただすごいとしか言いようがない。心から称賛したいよ」と感服していた。