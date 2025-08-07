向井康二が自身のInstagramのストーリーズで、とあるアンケートを実施。Snow Manのメンバーが続々とコメントを寄せ、ファンを喜ばせている。

【画像】鍛えた胸筋＆三角筋を披露した向井康二／「ザバス」のCMで筋肉美を披露している岩本照／向井康二＆岩本照の肩組み2ショット

■向井康二と岩本照の筋肉対決？向井は「まじでいい勝負」と回答

向井は、白タンクトップを着た岩本照と半袖のベージュインナーを着た向井が、腕を組んで並んでいる写真を公開。

アンケート機能で「どっちの筋肉が大きい？ほんまに！？笑」と問いかけ、「照兄」「康二」「まじでいい勝負」の3つの回答を用意した。

そして自身で「まじでいい勝負」を選択し、「おれはこれかな！笑 照兄最近細いからなぁ」とニヤリ顔の絵文字を添えた。

■佐久間大介＆宮舘涼太＆阿部亮平＆深澤辰哉＆岩本照が反応！

この投稿に対し、まずは佐久間大介が「これは康二やな」とコメント。向井は「さくわかってるな！」と返信した。

次に宮舘涼太が「康二だな。」とコメントし、向井は「だてもわかってんなぁー」とバラの絵文字を添えた。

さらに「康二一択だわ」という阿部亮平に、向井は「あべちゃんもわかってるなぁ」と返信。

「やっぱり康二だろ！」という深澤辰哉には、「ふっかさんもわかってるなぁ」と綴り、「さすがananの表紙やってる人やわ」と続けた。

続いて、佐久間が再び登場。回答の「康二」の箇所に700%と書き込み、「こーじすげぇな」とコメントし、向井は「7000やろ！笑」と返信。

最後に岩本が「康二かな～」とコメントすると、「鍛えなあかんで！照兄！笑」と返した。

仲の良さが伝わるやりとりに、ファンからは「面白いやりとりが見られてほっこり」「かわいい弟に忖度しまくるお兄ちゃんたちに愛を感じる」「それぞれが個人アカウントもってるからできる遊びだよね」「こーじくんのストーリーズにノリノリのおにーまんたちがだいすき」など、多くの反響が寄せられている。

向井康二のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_kojimukai_official/

■鍛えた胸筋＆三角筋を披露した向井康二

■「ザバス」のCMで筋肉美を披露している岩本照

■向井康二＆岩本照の肩組み2ショット

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/