ETF売買動向＝7日寄り付き、日経レバの売買代金は120億円と低調 ETF売買動向＝7日寄り付き、日経レバの売買代金は120億円と低調

7日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比8.7％増の301億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同3.6％増の204億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <1577> 、ＮＥＸＴ 情通サ他 <1626> 、上場ファンドＪリート <1345> 、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <1488> など36銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ プライシングパワー・リーダーズ <328A> は3.51％安、ＮＥＸＴ インド株式 <1678> は3.43％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は3.06％安と大幅に下落。



日経平均株価が3円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金120億6500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均161億4000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が31億2800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が11億3000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が11億1700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が8億400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が7億6300万円の売買代金となっている。



株探ニュース

