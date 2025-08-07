決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ハーモニック、アルピコＨＤ、ザイン (8月6日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.5 ケアサービス <2425>
26年3月期第1四半期(4-6月)の連結営業損益は600万円の赤字(前年同期は8900万円の黒字)に転落した。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6324> ハーモニック 東Ｓ -8.79 8/ 6 1Q 黒転
<4192> スパイダー 東Ｇ -7.21 8/ 6 上期 赤縮
<4388> エーアイ 東Ｇ -5.45 8/ 6 1Q 赤転
<9476> 中央経済ＨＤ 東Ｓ -5.06 8/ 6 3Q 87.10
<2425> ケアサービス 東Ｓ -4.99 8/ 6 1Q -98.92
<1776> 三井住建道 東Ｓ -4.55 8/ 6 1Q 赤縮
<7963> 興研 東Ｓ -3.62 8/ 6 上期 18.72
<4572> カルナバイオ 東Ｇ -3.19 8/ 6 上期 赤縮
<4918> アイビー 東Ｓ -3.08 8/ 6 1Q 赤拡
<5871> ＳＯＬＩＺＥ 東Ｓ -2.83 8/ 6 上期 赤転
<4491> Ｃマネージ 東Ｓ -2.83 8/ 6 1Q 1.10
<1966> 高田工 東Ｓ -2.75 8/ 6 1Q 赤転
<5958> 三洋工 東Ｓ -2.50 8/ 6 1Q -57.42
<6894> パルステック 東Ｓ -2.16 8/ 6 1Q 赤転
<4890> 坪田ラボ 東Ｇ -2.13 8/ 6 1Q 赤拡
<2138> クルーズ 東Ｓ -1.88 8/ 6 1Q 赤縮
<297A> アルピコＨＤ 東Ｓ -1.78 8/ 6 1Q 11.96
<4120> スガイ 東Ｓ -1.60 8/ 6 1Q -38.87
<1446> キャンディル 東Ｓ -1.57 8/ 6 3Q 5.39
<7938> リーガル 東Ｓ -1.49 8/ 6 1Q -87.50
<3571> ソトー 東Ｓ -1.37 8/ 6 1Q -36.03
<3577> 東海染 東Ｓ -1.37 8/ 6 1Q 425.00
<3202> ダイトウボウ 東Ｓ -0.91 8/ 6 1Q -33.33
<6769> ザイン 東Ｓ -0.80 8/ 6 上期 赤転
<4615> 神東塗 東Ｓ -0.75 8/ 6 1Q -47.56
<7036> ＥＭネットＪ 東Ｇ -0.39 8/ 6 上期 －
<6678> テクノメデカ 東Ｓ -0.26 8/ 6 1Q -90.98
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
