―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.5　ケアサービス <2425>
　26年3月期第1四半期(4-6月)の連結営業損益は600万円の赤字(前年同期は8900万円の黒字)に転落した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6324> ハーモニック 　東Ｓ　　 -8.79 　　8/ 6　　　1Q　　　　黒転
<4192> スパイダー 　　東Ｇ　　 -7.21 　　8/ 6　　上期　　　　赤縮
<4388> エーアイ 　　　東Ｇ　　 -5.45 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤転
<9476> 中央経済ＨＤ 　東Ｓ　　 -5.06 　　8/ 6　　　3Q　　　 87.10
<2425> ケアサービス 　東Ｓ　　 -4.99 　　8/ 6　　　1Q　　　-98.92

<1776> 三井住建道 　　東Ｓ　　 -4.55 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤縮
<7963> 興研 　　　　　東Ｓ　　 -3.62 　　8/ 6　　上期　　　 18.72
<4572> カルナバイオ 　東Ｇ　　 -3.19 　　8/ 6　　上期　　　　赤縮
<4918> アイビー 　　　東Ｓ　　 -3.08 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤拡
<5871> ＳＯＬＩＺＥ 　東Ｓ　　 -2.83 　　8/ 6　　上期　　　　赤転

<4491> Ｃマネージ 　　東Ｓ　　 -2.83 　　8/ 6　　　1Q　　　　1.10
<1966> 高田工 　　　　東Ｓ　　 -2.75 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤転
<5958> 三洋工 　　　　東Ｓ　　 -2.50 　　8/ 6　　　1Q　　　-57.42
<6894> パルステック 　東Ｓ　　 -2.16 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤転
<4890> 坪田ラボ 　　　東Ｇ　　 -2.13 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤拡

<2138> クルーズ 　　　東Ｓ　　 -1.88 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤縮
<297A> アルピコＨＤ 　東Ｓ　　 -1.78 　　8/ 6　　　1Q　　　 11.96
<4120> スガイ 　　　　東Ｓ　　 -1.60 　　8/ 6　　　1Q　　　-38.87
<1446> キャンディル 　東Ｓ　　 -1.57 　　8/ 6　　　3Q　　　　5.39
<7938> リーガル 　　　東Ｓ　　 -1.49 　　8/ 6　　　1Q　　　-87.50

<3571> ソトー 　　　　東Ｓ　　 -1.37 　　8/ 6　　　1Q　　　-36.03
<3577> 東海染 　　　　東Ｓ　　 -1.37 　　8/ 6　　　1Q　　　425.00
<3202> ダイトウボウ 　東Ｓ　　 -0.91 　　8/ 6　　　1Q　　　-33.33
<6769> ザイン 　　　　東Ｓ　　 -0.80 　　8/ 6　　上期　　　　赤転
<4615> 神東塗 　　　　東Ｓ　　 -0.75 　　8/ 6　　　1Q　　　-47.56

<7036> ＥＭネットＪ 　東Ｇ　　 -0.39 　　8/ 6　　上期　　　　　－
<6678> テクノメデカ 　東Ｓ　　 -0.26 　　8/ 6　　　1Q　　　-90.98

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース