―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6542> ＦＣＨＤ 　　　東Ｓ 　 +21.02 　　8/ 6　本決算　　　　　－
<3776> ＢＢタワー 　　東Ｓ　　 +9.93 　　8/ 6　　上期　　　-19.49
<2488> ＪＴＰ 　　　　東Ｓ　　 +9.69 　　8/ 6　　　1Q　　　 56.12
<4642> オリジナル設 　東Ｓ　　 +8.21 　　8/ 6　　上期　　　　4.64
<9074> 日石輸 　　　　東Ｓ　　 +6.23 　　8/ 6　　　1Q　　　754.05

<9726> ＫＮＴＣＴ 　　東Ｓ　　 +5.22 　　8/ 6　　　1Q　　　 20.16
<6286> 静甲 　　　　　東Ｓ　　 +4.72 　　8/ 6　　　1Q　　　 20.48
<4231> タイガポリ 　　東Ｓ　　 +3.93 　　8/ 6　　　1Q　　　-13.18
<5189> 桜ゴム 　　　　東Ｓ　　 +3.81 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤縮
<7991> マミヤＯＰ 　　東Ｓ　　 +3.61 　　8/ 6　　　1Q　　　-43.07

<2136> ヒップ 　　　　東Ｓ　　 +2.99 　　8/ 6　　　1Q　　　　4.26
<6927> ヘリオスＴＨ 　東Ｓ　　 +2.04 　　8/ 6　　　1Q　　　-99.03
<9312> ケイヒン 　　　東Ｓ　　 +1.24 　　8/ 6　　　1Q　　　　8.04
<5816> オーナンバ 　　東Ｓ　　 +1.00 　　8/ 6　　上期　　　-22.31
<5015> ＢＰカストロ 　東Ｓ　　 +0.95 　　8/ 6　　上期　　　 -5.81

<9441> ベルパーク 　　東Ｓ　　 +0.94 　　8/ 6　　上期　　　 37.17
<7284> 盟和産 　　　　東Ｓ　　 +0.75 　　8/ 6　　　1Q　　　　黒転
<1793> 大本組 　　　　東Ｓ　　 +0.70 　　8/ 6　　　1Q　　　-12.88
<5013> ユシロ 　　　　東Ｓ　　 +0.33 　　8/ 6　　　1Q　　　 -9.92
<7561> ハークスレイ 　東Ｓ　　 +0.32 　　8/ 6　　　1Q　　　-51.88

<9377> ＡＧＰ 　　　　東Ｓ　　 +0.13 　　8/ 6　　　1Q　　　-29.64
<3537> 昭栄薬品 　　　東Ｓ　　 +0.12 　　8/ 6　　　1Q　　　-10.40

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

