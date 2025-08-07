決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ＢＢタワー、ヘリオスＴＨ、マミヤＯＰ (8月6日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6542> ＦＣＨＤ 東Ｓ +21.02 8/ 6 本決算 －
<3776> ＢＢタワー 東Ｓ +9.93 8/ 6 上期 -19.49
<2488> ＪＴＰ 東Ｓ +9.69 8/ 6 1Q 56.12
<4642> オリジナル設 東Ｓ +8.21 8/ 6 上期 4.64
<9074> 日石輸 東Ｓ +6.23 8/ 6 1Q 754.05
<9726> ＫＮＴＣＴ 東Ｓ +5.22 8/ 6 1Q 20.16
<6286> 静甲 東Ｓ +4.72 8/ 6 1Q 20.48
<4231> タイガポリ 東Ｓ +3.93 8/ 6 1Q -13.18
<5189> 桜ゴム 東Ｓ +3.81 8/ 6 1Q 赤縮
<7991> マミヤＯＰ 東Ｓ +3.61 8/ 6 1Q -43.07
<2136> ヒップ 東Ｓ +2.99 8/ 6 1Q 4.26
<6927> ヘリオスＴＨ 東Ｓ +2.04 8/ 6 1Q -99.03
<9312> ケイヒン 東Ｓ +1.24 8/ 6 1Q 8.04
<5816> オーナンバ 東Ｓ +1.00 8/ 6 上期 -22.31
<5015> ＢＰカストロ 東Ｓ +0.95 8/ 6 上期 -5.81
<9441> ベルパーク 東Ｓ +0.94 8/ 6 上期 37.17
<7284> 盟和産 東Ｓ +0.75 8/ 6 1Q 黒転
<1793> 大本組 東Ｓ +0.70 8/ 6 1Q -12.88
<5013> ユシロ 東Ｓ +0.33 8/ 6 1Q -9.92
<7561> ハークスレイ 東Ｓ +0.32 8/ 6 1Q -51.88
<9377> ＡＧＰ 東Ｓ +0.13 8/ 6 1Q -29.64
<3537> 昭栄薬品 東Ｓ +0.12 8/ 6 1Q -10.40
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース