決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 川重、ＩＨＩ、花王 (8月6日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.7 ＵＡＣＪ <5741>
26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比91.1％減の13.1億円に大きく落ち込み、通期計画の200億円に対する進捗率は6.6％にとどまり、さらに前年同期の52.4％も下回った。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2489> アドウェイズ 東Ｐ -17.03 8/ 6 上期 -52.53
<6869> シスメックス 東Ｐ -15.94 8/ 6 1Q -53.63
<6370> 栗田工 東Ｐ -14.54 8/ 6 1Q -1.14
<6800> ヨコオ 東Ｐ -12.50 8/ 6 1Q -84.58
<6588> 東芝テック 東Ｐ -11.44 8/ 6 1Q 赤転
<5989> エイチワン 東Ｐ -9.95 8/ 6 1Q -32.96
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ -8.57 8/ 6 1Q -82.28
<3992> ニーズウェル 東Ｐ -8.44 8/ 6 3Q 2.72
<6997> 日ケミコン 東Ｐ -8.42 8/ 6 1Q 赤転
<3632> グリーＨＤ 東Ｐ -8.37 8/ 6 本決算 －
<8111> ゴルドウイン 東Ｐ -7.29 8/ 6 1Q -11.72
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 東Ｐ -6.38 8/ 6 上期 -79.72
<6590> 芝浦 東Ｐ -6.35 8/ 6 1Q 29.95
<3668> コロプラ 東Ｐ -6.34 8/ 6 3Q 240.95
<2681> ゲオＨＤ 東Ｐ -6.28 8/ 6 1Q -22.48
<5384> フジミインコ 東Ｐ -5.90 8/ 6 1Q -7.35
<7013> ＩＨＩ 東Ｐ -5.56 8/ 6 1Q -36.16
<4403> 日油 東Ｐ -5.36 8/ 6 1Q -19.04
<9010> 富士急 東Ｐ -5.16 8/ 6 1Q -10.15
<7979> 松風 東Ｐ -5.15 8/ 6 1Q -18.10
<3864> 三菱紙 東Ｐ -4.87 8/ 6 1Q 赤転
<3002> グンゼ 東Ｐ -4.72 8/ 6 1Q -19.10
<7012> 川重 東Ｐ -3.77 8/ 6 1Q -35.00
<4587> ペプドリ 東Ｐ -3.62 8/ 6 上期 赤転
<3817> ＳＲＡＨＤ 東Ｐ -3.58 8/ 6 1Q -32.08
<6099> エラン 東Ｐ -3.58 8/ 6 上期 5.13
<6448> ブラザー 東Ｐ -3.52 8/ 6 1Q -27.91
<2269> 明治ＨＤ 東Ｐ -3.38 8/ 6 1Q -13.34
<2433> 博報堂ＤＹ 東Ｐ -3.20 8/ 6 1Q -56.49
<3151> バイタルＫＳ 東Ｐ -3.09 8/ 6 1Q -33.18
<8159> 立花エレ 東Ｐ -2.71 8/ 6 1Q -47.50
<6028> テクノプロＨ 東Ｐ -2.59 8/ 6 本決算 －
<5185> フコク 東Ｐ -2.47 8/ 6 1Q -28.80
<4847> インテリＷ 東Ｐ -1.99 8/ 6 本決算 29.10
<6645> オムロン 東Ｐ -1.82 8/ 6 1Q 黒転
<2445> タカミヤ 東Ｐ -1.75 8/ 6 1Q -70.64
<3863> 日本紙 東Ｐ -1.75 8/ 6 1Q 9.94
<4452> 花王 東Ｐ -1.70 8/ 6 上期 11.42
<1515> 日鉄鉱 東Ｐ -1.69 8/ 6 1Q 11.18
<6768> タムラ 東Ｐ -1.63 8/ 6 1Q -34.77
<6481> ＴＨＫ 東Ｐ -1.55 8/ 6 上期 -34.10
<9412> スカパーＪ 東Ｐ -1.50 8/ 6 1Q 10.27
<3150> グリムス 東Ｐ -1.49 8/ 6 1Q 4.68
<8151> 東陽テク 東Ｐ -1.46 8/ 6 3Q -60.16
<8150> 三信電 東Ｐ -1.21 8/ 6 1Q -18.19
<6947> 図研 東Ｐ -1.20 8/ 6 1Q -1.07
<2206> グリコ 東Ｐ -1.12 8/ 6 上期 -42.79
<4927> ポーラＨＤ 東Ｐ -1.12 8/ 6 上期 -43.51
<9739> ＮＳＷ 東Ｐ -0.96 8/ 6 1Q -8.20
<6013> タクマ 東Ｐ -0.68 8/ 6 1Q -39.93
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース