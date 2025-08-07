―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.7　ＵＡＣＪ <5741>
　26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比91.1％減の13.1億円に大きく落ち込み、通期計画の200億円に対する進捗率は6.6％にとどまり、さらに前年同期の52.4％も下回った。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2489> アドウェイズ 　東Ｐ 　 -17.03 　　8/ 6　　上期　　　-52.53
<6869> シスメックス 　東Ｐ 　 -15.94 　　8/ 6　　　1Q　　　-53.63
<6370> 栗田工 　　　　東Ｐ 　 -14.54 　　8/ 6　　　1Q　　　 -1.14
<6800> ヨコオ 　　　　東Ｐ 　 -12.50 　　8/ 6　　　1Q　　　-84.58
<6588> 東芝テック 　　東Ｐ 　 -11.44 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤転

<5989> エイチワン 　　東Ｐ　　 -9.95 　　8/ 6　　　1Q　　　-32.96
<5741> ＵＡＣＪ 　　　東Ｐ　　 -8.57 　　8/ 6　　　1Q　　　-82.28
<3992> ニーズウェル 　東Ｐ　　 -8.44 　　8/ 6　　　3Q　　　　2.72
<6997> 日ケミコン 　　東Ｐ　　 -8.42 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤転
<3632> グリーＨＤ 　　東Ｐ　　 -8.37 　　8/ 6　本決算　　　　　－

<8111> ゴルドウイン 　東Ｐ　　 -7.29 　　8/ 6　　　1Q　　　-11.72
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 　東Ｐ　　 -6.38 　　8/ 6　　上期　　　-79.72
<6590> 芝浦 　　　　　東Ｐ　　 -6.35 　　8/ 6　　　1Q　　　 29.95
<3668> コロプラ 　　　東Ｐ　　 -6.34 　　8/ 6　　　3Q　　　240.95
<2681> ゲオＨＤ 　　　東Ｐ　　 -6.28 　　8/ 6　　　1Q　　　-22.48

<5384> フジミインコ 　東Ｐ　　 -5.90 　　8/ 6　　　1Q　　　 -7.35
<7013> ＩＨＩ 　　　　東Ｐ　　 -5.56 　　8/ 6　　　1Q　　　-36.16
<4403> 日油 　　　　　東Ｐ　　 -5.36 　　8/ 6　　　1Q　　　-19.04
<9010> 富士急 　　　　東Ｐ　　 -5.16 　　8/ 6　　　1Q　　　-10.15
<7979> 松風 　　　　　東Ｐ　　 -5.15 　　8/ 6　　　1Q　　　-18.10

<3864> 三菱紙 　　　　東Ｐ　　 -4.87 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤転
<3002> グンゼ 　　　　東Ｐ　　 -4.72 　　8/ 6　　　1Q　　　-19.10
<7012> 川重 　　　　　東Ｐ　　 -3.77 　　8/ 6　　　1Q　　　-35.00
<4587> ペプドリ 　　　東Ｐ　　 -3.62 　　8/ 6　　上期　　　　赤転
<3817> ＳＲＡＨＤ 　　東Ｐ　　 -3.58 　　8/ 6　　　1Q　　　-32.08

<6099> エラン 　　　　東Ｐ　　 -3.58 　　8/ 6　　上期　　　　5.13
<6448> ブラザー 　　　東Ｐ　　 -3.52 　　8/ 6　　　1Q　　　-27.91
<2269> 明治ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -3.38 　　8/ 6　　　1Q　　　-13.34
<2433> 博報堂ＤＹ 　　東Ｐ　　 -3.20 　　8/ 6　　　1Q　　　-56.49
<3151> バイタルＫＳ 　東Ｐ　　 -3.09 　　8/ 6　　　1Q　　　-33.18

<8159> 立花エレ 　　　東Ｐ　　 -2.71 　　8/ 6　　　1Q　　　-47.50
<6028> テクノプロＨ 　東Ｐ　　 -2.59 　　8/ 6　本決算　　　　　－
<5185> フコク 　　　　東Ｐ　　 -2.47 　　8/ 6　　　1Q　　　-28.80
<4847> インテリＷ 　　東Ｐ　　 -1.99 　　8/ 6　本決算　　　 29.10
<6645> オムロン 　　　東Ｐ　　 -1.82 　　8/ 6　　　1Q　　　　黒転

<2445> タカミヤ 　　　東Ｐ　　 -1.75 　　8/ 6　　　1Q　　　-70.64
<3863> 日本紙 　　　　東Ｐ　　 -1.75 　　8/ 6　　　1Q　　　　9.94
<4452> 花王 　　　　　東Ｐ　　 -1.70 　　8/ 6　　上期　　　 11.42
<1515> 日鉄鉱 　　　　東Ｐ　　 -1.69 　　8/ 6　　　1Q　　　 11.18
<6768> タムラ 　　　　東Ｐ　　 -1.63 　　8/ 6　　　1Q　　　-34.77

<6481> ＴＨＫ 　　　　東Ｐ　　 -1.55 　　8/ 6　　上期　　　-34.10
<9412> スカパーＪ 　　東Ｐ　　 -1.50 　　8/ 6　　　1Q　　　 10.27
<3150> グリムス 　　　東Ｐ　　 -1.49 　　8/ 6　　　1Q　　　　4.68
<8151> 東陽テク 　　　東Ｐ　　 -1.46 　　8/ 6　　　3Q　　　-60.16
<8150> 三信電 　　　　東Ｐ　　 -1.21 　　8/ 6　　　1Q　　　-18.19

<6947> 図研 　　　　　東Ｐ　　 -1.20 　　8/ 6　　　1Q　　　 -1.07
<2206> グリコ 　　　　東Ｐ　　 -1.12 　　8/ 6　　上期　　　-42.79
<4927> ポーラＨＤ 　　東Ｐ　　 -1.12 　　8/ 6　　上期　　　-43.51
<9739> ＮＳＷ 　　　　東Ｐ　　 -0.96 　　8/ 6　　　1Q　　　 -8.20
<6013> タクマ 　　　　東Ｐ　　 -0.68 　　8/ 6　　　1Q　　　-39.93

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース