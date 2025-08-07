―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　東Ｐ 　 +17.38 　　8/ 6　　　1Q　　　 17.24
<6787> メイコー 　　　東Ｐ 　 +14.79 　　8/ 6　　　1Q　　　 12.31
<4483> ＪＭＤＣ 　　　東Ｐ 　 +14.58 　　8/ 6　　　1Q　　　 40.59
<2413> エムスリー 　　東Ｐ 　 +13.78 　　8/ 6　　　1Q　　　　4.79
<3103> ユニチカ 　　　東Ｐ 　 +13.59 　　8/ 6　　　1Q　　　-31.41

<1975> 朝日工 　　　　東Ｐ 　 +12.85 　　8/ 6　　　1Q　　　 93.55
<4911> 資生堂 　　　　東Ｐ　　 +9.64 　　8/ 6　　上期　　　356.43
<4901> 富士フイルム 　東Ｐ　　 +9.19 　　8/ 6　　　1Q　　　　0.29
<2371> カカクコム 　　東Ｐ　　 +8.89 　　8/ 6　　　1Q　　　　2.86
<4527> ロート 　　　　東Ｐ　　 +8.64 　　8/ 6　　　1Q　　　 31.40

<1833> 奥村組 　　　　東Ｐ　　 +8.32 　　8/ 6　　　1Q　　　245.75
<5451> 淀川鋼 　　　　東Ｐ　　 +8.31 　　8/ 6　　　1Q　　　　0.10
<1813> 不動テトラ 　　東Ｐ　　 +7.64 　　8/ 6　　　1Q　　　　黒転
<1762> 高松グループ 　東Ｐ　　 +6.93 　　8/ 6　　　1Q　　　 87.16
<2533> オエノンＨＤ 　東Ｐ　　 +6.89 　　8/ 6　　上期　　　 40.48

<4687> ＴＤＣソフト 　東Ｐ　　 +6.77 　　8/ 6　　　1Q　　　 17.70
<1870> 矢作建 　　　　東Ｐ　　 +6.06 　　8/ 6　　　1Q　　　373.10
<1812> 鹿島 　　　　　東Ｐ　　 +5.62 　　8/ 6　　　1Q　　　 49.76
<1814> 大末建 　　　　東Ｐ　　 +5.49 　　8/ 6　　　1Q　　　 43.99
<6928> エノモト 　　　東Ｐ　　 +5.36 　　8/ 6　　　1Q　　　148.89

<6490> ＰＩＬＬＡＲ 　東Ｐ　　 +4.71 　　8/ 6　　　1Q　　　 -5.44
<3167> ＴＯＫＡＩ 　　東Ｐ　　 +4.64 　　8/ 6　　　1Q　　　 19.50
<7167> めぶきＦＧ 　　東Ｐ　　 +4.59 　　8/ 6　　　1Q　　　 21.20
<4396> システムサポ 　東Ｐ　　 +4.57 　　8/ 6　本決算　　　 20.32
<2335> キューブシス 　東Ｐ　　 +4.20 　　8/ 6　　　1Q　　　 82.30

<1982> 日比谷設 　　　東Ｐ　　 +4.05 　　8/ 6　　　1Q　　　 54.92
<3289> 東急不ＨＤ 　　東Ｐ　　 +3.86 　　8/ 6　　　1Q　　　 27.50
<7955> クリナップ 　　東Ｐ　　 +3.79 　　8/ 6　　　1Q　　　 78.46
<7130> ヤマエＧＨＤ 　東Ｐ　　 +3.73 　　8/ 6　　　1Q　　　 26.98
<5851> リョービ 　　　東Ｐ　　 +3.22 　　8/ 6　　上期　　　 -8.87

<4186> 東応化 　　　　東Ｐ　　 +3.14 　　8/ 6　　上期　　　 44.44
<5991> ニッパツ 　　　東Ｐ　　 +3.00 　　8/ 6　　　1Q　　　-37.40
<1720> 東急建設 　　　東Ｐ　　 +2.99 　　8/ 6　　　1Q　　　　黒転
<4641> アルプス技 　　東Ｐ　　 +2.46 　　8/ 6　　上期　　　 12.13
<5408> 中山鋼 　　　　東Ｐ　　 +2.35 　　8/ 6　　　1Q　　　-30.92

<5947> リンナイ 　　　東Ｐ　　 +2.29 　　8/ 6　　　1Q　　　 -1.93
<3232> 三重交ＨＤ 　　東Ｐ　　 +2.14 　　8/ 6　　　1Q　　　 -0.44
<5602> 栗本鉄 　　　　東Ｐ　　 +2.11 　　8/ 6　　　1Q　　　　2.18
<1925> 大和ハウス 　　東Ｐ　　 +2.03 　　8/ 6　　　1Q　　　 -6.22
<5838> 楽天銀 　　　　東Ｐ　　 +1.84 　　8/ 6　　　1Q　　　 56.89

<8098> 稲畑産 　　　　東Ｐ　　 +1.79 　　8/ 6　　　1Q　　　　1.75
<2001> ニップン 　　　東Ｐ　　 +1.63 　　8/ 6　　　1Q　　　　2.97
<2784> アルフレッサ 　東Ｐ　　 +1.47 　　8/ 6　　　1Q　　　　5.72
<2288> 丸大食 　　　　東Ｐ　　 +1.33 　　8/ 6　　　1Q　　　 17.45
<6703> ＯＫＩ 　　　　東Ｐ　　 +1.24 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤転

<3563> Ｆ＆ＬＣ 　　　東Ｐ　　 +1.20 　　8/ 6　　　3Q　　　 67.53
<7239> タチエス 　　　東Ｐ　　 +1.03 　　8/ 6　　　1Q　　　-14.99
<3673> ブロドリーフ 　東Ｐ　　 +1.02 　　8/ 6　　上期　　 3650.00
<9432> ＮＴＴ 　　　　東Ｐ　　 +0.84 　　8/ 6　　　1Q　　　 -8.76
<9543> 静ガス 　　　　東Ｐ　　 +0.60 　　8/ 6　　上期　　　-25.12

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース