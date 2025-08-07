決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ＮＴＴ、三井Ｅ＆Ｓ、資生堂 (8月6日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月5日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 東Ｐ +17.38 8/ 6 1Q 17.24
<6787> メイコー 東Ｐ +14.79 8/ 6 1Q 12.31
<4483> ＪＭＤＣ 東Ｐ +14.58 8/ 6 1Q 40.59
<2413> エムスリー 東Ｐ +13.78 8/ 6 1Q 4.79
<3103> ユニチカ 東Ｐ +13.59 8/ 6 1Q -31.41
<1975> 朝日工 東Ｐ +12.85 8/ 6 1Q 93.55
<4911> 資生堂 東Ｐ +9.64 8/ 6 上期 356.43
<4901> 富士フイルム 東Ｐ +9.19 8/ 6 1Q 0.29
<2371> カカクコム 東Ｐ +8.89 8/ 6 1Q 2.86
<4527> ロート 東Ｐ +8.64 8/ 6 1Q 31.40
<1833> 奥村組 東Ｐ +8.32 8/ 6 1Q 245.75
<5451> 淀川鋼 東Ｐ +8.31 8/ 6 1Q 0.10
<1813> 不動テトラ 東Ｐ +7.64 8/ 6 1Q 黒転
<1762> 高松グループ 東Ｐ +6.93 8/ 6 1Q 87.16
<2533> オエノンＨＤ 東Ｐ +6.89 8/ 6 上期 40.48
<4687> ＴＤＣソフト 東Ｐ +6.77 8/ 6 1Q 17.70
<1870> 矢作建 東Ｐ +6.06 8/ 6 1Q 373.10
<1812> 鹿島 東Ｐ +5.62 8/ 6 1Q 49.76
<1814> 大末建 東Ｐ +5.49 8/ 6 1Q 43.99
<6928> エノモト 東Ｐ +5.36 8/ 6 1Q 148.89
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ +4.71 8/ 6 1Q -5.44
<3167> ＴＯＫＡＩ 東Ｐ +4.64 8/ 6 1Q 19.50
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ +4.59 8/ 6 1Q 21.20
<4396> システムサポ 東Ｐ +4.57 8/ 6 本決算 20.32
<2335> キューブシス 東Ｐ +4.20 8/ 6 1Q 82.30
<1982> 日比谷設 東Ｐ +4.05 8/ 6 1Q 54.92
<3289> 東急不ＨＤ 東Ｐ +3.86 8/ 6 1Q 27.50
<7955> クリナップ 東Ｐ +3.79 8/ 6 1Q 78.46
<7130> ヤマエＧＨＤ 東Ｐ +3.73 8/ 6 1Q 26.98
<5851> リョービ 東Ｐ +3.22 8/ 6 上期 -8.87
<4186> 東応化 東Ｐ +3.14 8/ 6 上期 44.44
<5991> ニッパツ 東Ｐ +3.00 8/ 6 1Q -37.40
<1720> 東急建設 東Ｐ +2.99 8/ 6 1Q 黒転
<4641> アルプス技 東Ｐ +2.46 8/ 6 上期 12.13
<5408> 中山鋼 東Ｐ +2.35 8/ 6 1Q -30.92
<5947> リンナイ 東Ｐ +2.29 8/ 6 1Q -1.93
<3232> 三重交ＨＤ 東Ｐ +2.14 8/ 6 1Q -0.44
<5602> 栗本鉄 東Ｐ +2.11 8/ 6 1Q 2.18
<1925> 大和ハウス 東Ｐ +2.03 8/ 6 1Q -6.22
<5838> 楽天銀 東Ｐ +1.84 8/ 6 1Q 56.89
<8098> 稲畑産 東Ｐ +1.79 8/ 6 1Q 1.75
<2001> ニップン 東Ｐ +1.63 8/ 6 1Q 2.97
<2784> アルフレッサ 東Ｐ +1.47 8/ 6 1Q 5.72
<2288> 丸大食 東Ｐ +1.33 8/ 6 1Q 17.45
<6703> ＯＫＩ 東Ｐ +1.24 8/ 6 1Q 赤転
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ +1.20 8/ 6 3Q 67.53
<7239> タチエス 東Ｐ +1.03 8/ 6 1Q -14.99
<3673> ブロドリーフ 東Ｐ +1.02 8/ 6 上期 3650.00
<9432> ＮＴＴ 東Ｐ +0.84 8/ 6 1Q -8.76
<9543> 静ガス 東Ｐ +0.60 8/ 6 上期 -25.12
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース