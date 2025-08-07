6年で大きく変わってしまった。

【もっと読む】近年の夏は地獄…ベテランプロキャディーが教える“酷暑ゴルフ”の完全対策

前週の全英女子オープンに優勝した山下美夢有（24）が昨日に帰国。成田空港でファンの出迎えに笑顔を見せた。山下は8日開幕の北海道meijiカップ（札幌国際CC島松C）に出場する。凱旋試合とあって大きな注目を集めるはずだ。

「凱旋」で思い出すのは6年前だ。2019年の全英女子で渋野日向子（26）は、日本勢として42年ぶり2人目のメジャー制覇を遂げて羽田空港に帰国。500人以上のファンや報道陣が出迎えた。渋野は3日後に開幕する同大会に出場。初日は雨が降る中、平日でも約3000人のギャラリーが会場を訪れ、渋野のプレーを追いかけた。

当時を知る関係者が言う。

「渋野は全英で見せた笑顔で『スマイルシンデレラ』と呼ばれるようになったわけですが、試合前から疲れと体調不良でしんどそうでしたね。確か初日はハーフが終わって後半に入るまで30分か40分ぐらいの時間があって、その間寝ていた。体調が悪くても予選を通り、13位でフィニッシュ。シンデレラ目当てのファンは喜んでましたよ」

この大会の最終日のテレビ視聴率は8.7％（関東地区・ビデオリサーチ調べ）まで上がり、その時点ではシーズン最高を記録。渋野人気で大会は大いに盛り上がった。

「今回は山下が出場しますが、6年前のような大フィーバーは起きないでしょう。当時の渋野は国内で2勝していたが無名に等しかった。初の海外遠征ではじけるような笑顔を見せ、カメラの前でも平気で駄菓子を食べ続けるという、それまでの女子プロにはいないタイプが、日本人では42年ぶりにビッグタイトルを手にした、まさにシンデレラでした。山下は国内で2022、23年に2年連続年間女王になった実力者で、ゴルフファンには名前も顔も知られている。しかも、渋野が全英に勝ったあと、女子では4人目のメジャーチャンピオンです。当たり前とは言わないまでも、渋野の時ほど強烈なインパクトは……」（前出の関係者）

美夢有フィーバーは起きないか。

◇ ◇ ◇

ゴルフといえば、プロキャディー歴25年の梅原敦氏が日刊ゲンダイの連載「梅ちゃんのツアー漫遊記」で明かした「酷暑対策の実情」が注目を集めている。炎天下のツアーの裏側では何が行われているのか。実際に梅原氏が体験した熱中症による深刻な後遺症とは――。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。