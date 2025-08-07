「日本がセ・リーグが、いよいよ野球が変わる。ピッチャーが入って駆け引きだったりとか、それもなくなってすごくいいことだと思う。ドラフトの獲得の仕方も変わってくるんじゃないか」

巨人・阿部慎之助監督（46）のセリフだ。

4日にセ・リーグでも2027年からの導入が決まったDH制。5日に開幕した高校野球の夏の甲子園大会を視察したネット裏のセ球団スカウトはどう見るのか。

巨人の榑松スカウトディレクターがこう言った。

「例えば打撃に特化した選手を今までより幅広く指名できます。打つという部分だけで指名できるようになるのは、我々のスカウティングの幅も広がるし、お互いにとっていいんじゃないですか。足があまり速くないとか、スローイングが得意じゃないとか（そういう選手は）結構いるんですけど、打つことに特化していれば、間違いなくドラフト候補になってきます」

これまではセとパで指名するタイプが違った。

「（DH制のない）セの方がバランス型の選手が多かったが、これまでは敬遠されていたような（打撃だけの）選手が大人気になるかもしれない。すでに今年のドラフトから、特に高校生の指名の仕方は変わってくるでしょう。（導入される）来年以降、高校生でDH専門のすごい選手が出てくる可能性はあります」（榑松氏）

DeNAの篠原スカウトは「最近は二刀流の選手も出てきている。DHが導入されることでパのように二刀流の選手を獲得しやすくなるのではないか」と指摘。大谷はもちろん、昨秋ドラフトの日本ハム1位で、ファームでは投打二刀流で試合に出場している柴田獅子（福岡大大濠）のような魅力ある選手が、セにも台頭する可能性があるわけだ。

投手の負担が減り、活躍できる野手が増えることにもなりそうだが、某セ球団のスカウトがこう言った。

俊足タイプにもスポットライト

「今はほとんどのことがデータで分かる時代。守備や走塁はからっきしでも、体が大きくてスイングスピードだけは速いとか、当たればどこまでも飛んでいくような選手を、巨人やソフトバンクといった資金力のある球団が、育成契約でかき集めることが考えられます。西武に197センチ、112キロの巨漢で大卒2年目の村田怜音（皇学館大）という打撃のいい内野手がいて、まさにこのタイプ。打球は飛ぶけど、守備力がないから、セは軒並み指名を回避した。DHでの起用をにらんだ西武が、23年のドラフト6位で指名しました。セもこれができるようになります」

打撃だけではなく、「一芸主義」に拍車がかかるという。

「DHは打撃優先というイメージがあるが、足だけは速いという選手にもスポットライトが当たるのではないか。例えばソフトバンクのスピードスター周東は最初は育成で入団した。50メートル5秒6という日本ハムの五十幡とか、俊足に特化した選手の需要が増す可能性があります」（前出のスカウト）

外国人補強も変わる。セ球団のさる編成担当者がこう言う。

「ドラフトより助っ人の打撃力という側面が色濃くなるでしょうね。これまでセの球団は、守れないと試合に出られないこともあって、打撃力を優先しながらも、ある程度の守備力がないと獲得しにくかった。そうなるとドラフト同様に、打っても守ってもそこそこというバランス型になりがちだった。これからは、DH専任を含め、日本で打てるか打てないかという打撃力だけを見て補強ができる。その分、スカウトの眼力が問われることになりますが……」

阿部監督は「選手の寿命が延びるんじゃないか。DHがあったら、まだやりたかったなと思う」と言った。

「レギュラーが10人になるわけで、支配下70人の中の野手の割合が増えることが考えられます。メジャーのように疲れの見える選手を交代でDHで使う球団も出てくるでしょう。阿部監督が言うように、巨人の坂本、DeNAの筒香、広島の松山といった出場機会が少なくなったベテランの新たな仕事場として、DHは延命のポジションとして使えるメリットもあります」（前出の編成担当）

セの6球団はこの甲子園大会から、27年シーズンのDH要員をにらんだドラフトの人選を進めるという。

現在開催中の夏の甲子園では、ネット裏からスカウト陣が目を光らせているが、彼らは選手のどこを見ているのか。かつて大谷やダルビッシュの獲得に関わった元日本ハムGMで、現スカウト顧問の山田正雄氏が、「スカウトの目の付け所」を徹底解説、おまけに当時の“裏話”なども明かしてくれた。

