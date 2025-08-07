【会社のギモン】

日本緑茶センター

キャンプにキッチンに大活躍の調味料「クレイジーソルト」。これを日本で輸入・販売しているのが日本緑茶センター。輸入をはじめた1980年当時、塩は専売制であったが、ハーブが入っている点に着目し、塩ではなく「調味料」として行政へ申請し、日本での販売承認を得ることができたのだという。

「クレイジー」という言葉には〈Crazy for you〉（あなたに夢中）という意味が含まれていて、「キッチンを楽しくする調味料として愛されてほしい」という願いを込め、頭文字のCだけキッチンのK（Krazy）につづりを変えている。

さて、日本緑茶センターに戻って、同社は1969年にドイツのハーブティー（ポンパドール）を輸入販売。1982年には日本初のハーブ＆ティーの専門店「ティーブティック青山」を港区青山にオープン。ハーブティーを10グラムから量り売りで気軽に試せると話題を呼んだ。

しかし、1969年の発売当時、「ハーブ」という言葉を知る日本人はほんの一握りで、「ハブ茶（ケツメイシ）」「ハブ（蛇）」に間違われることも。薬草茶として健康食品売り場で販売されることもあり、反応はいまいち。

「そこで、ハーブの使用部位である『花』に着目しました。薬草からのイメージ転換を図るために『花を飲むお茶=フラワーティー』と名前を変えて販売したところ、これが流行に敏感な女性を中心に大手百貨店やバラエティーショップで大ヒットしたのです」（広報担当者）

今でこそハーブティーは定着しているが、たったこれだけで売り上げアップ。単純だが、商品の命名は重要のようだ。

ハーブティー市場はこの10年で約1.8倍に成長しており、2024年には約30億円規模に。中でも近年はフルーツ系のハーブティーが金額ベースで前年比131％を記録。同社の「フルーツ オブ ザ ワールド（ポンパドール）」も前年比163％と好調だとか。自社開発のカフェインゼロ「やさしいデカフェ紅茶」はカフェインが気になる妊婦やシニア世代、アスリートにも好評だという。