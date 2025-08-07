ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】北陸自動車道 大雨で一部通行止め 上り線・下り線共に 【速報】北陸自動車道 大雨で一部通行止め 上り線・下り線共に 【速報】北陸自動車道 大雨で一部通行止め 上り線・下り線共に 2025年8月7日 9時7分 ＭＲＯ北陸放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 北陸自動車道は大雨の影響で米原方面に向かう上り線が富山西インターチェンジから金沢東インターチェンジの間で、新潟方面に向かう下り線が金沢西インターチェンジと富山西インターチェンジの間で通行止めとなっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 大雨の影響で金沢市では床下浸水の被害 沿岸部などで道路の冠水も（7日午前8時半時点） 【速報】大雨で金沢市内の2カ所で土砂崩れとがけ崩れ けが人の情報はなし 【大雨情報】石川・加賀地方で「線状降水帯」が発生 石川県では8日(金)朝までは雨の降りやすい状態続く見込み 土砂災害などに厳重警戒を 雨と風シミュレーション 関連情報（BiZ PAGE＋） ネジ, 在宅医療, 老後, 墓, 老人ホーム, 工場, 法要, 射出成形機, リペア工事, 徳島