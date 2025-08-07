タレントの優木まおみ（45）が6日、移住先のマレーシアで自家用車が納車されたことを自身のSNSで発信し、話題になっている。「velozという名前の車で、日本にはない車種の7人乗りです」とコメント、今後は車の紹介も発信するという。

【もっと読む】GACKTに続き優木まおみも…有名人がなぜ次々とマレーシアに向かうのか？ コスパだけではない魅力

優木は、11歳と8歳になる娘2人に海外で教育を受けさせることを目的にマレーシアに移住。自身は「日本とマレーシアの架け橋に」と現地進出を目指す日本の企業をサポートする会社を設立した。夫は美容師で東京在住、さらに佐賀で飲食店を2店舗経営し、3拠点生活になる。

優木といえば、昨年にはコメンテーターとして出演していた「ミヤネ屋」（日本テレビ系）で、当時女性問題で裁判をしていたダウンタウンの松本人志を“擁護”し大炎上。さらに今年1月には所属事務所元会長でフリーアナウンサーの生島ヒロシ（74）がハラスメント問題で番組降板、事務所の代表からも退き、社名も変わるなど不運続き。

シンガポールには、オリエンタルラジオの中田敦彦（42）、福田萌（40）夫妻や伊東美咲（48）らもおり、同時期にSHELLY（40）はオーストラリアに移住。あるテレビ関係者は「海外移住タレントとしては、もう先駆者とは言えない」としてこう続ける。

「中田さんは経済やネットの知見があり、すでにYouTubeだけで十分な知名度と集客力が持っている上、奥さんの福田さんの生活発信もある。それより年齢層の高いマダムには伊東美咲さんもいて、“シンガポール移住”というカテゴリーはすでに飽和状態。一方で、最近移住したタレントというなら発信力や環境への考え方などトークの深さでは圧倒的にSHELLYさんのほうが起用したくなる。優木さんはママタレ、海外移住、ヨガ講師など、守備範囲は広いですが、どの切り口もひまひとつ専門性が弱く、起用しにくい」

さらに起業した業種についても疑問の声が。

「今はやりのコンサルは名乗るだけで、実績がなくても開業はできてしまう。でも、移住したばかりの優木さんに何を聞くのか……中田さんのように現地から日本に発信して収益を得る方法のほうが聞きたいはず。新会社に別のスキームがあるなら別ですが、正直、今聞いている話だけでは収益性は見えません」（経済ライター）

野心家・優木に勝機はあるのか。

◇ ◇ ◇

有名人でマレーシアを選んだのは優木まおみだけではない。関連記事【もっと読む】GACKTに続き優木まおみも…有名人がなぜ次々とマレーシアに向かうのか？ コスパだけではない魅力…では、GACKTの例にも触れている。