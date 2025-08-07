「ミュージックバンク(字幕付き) #1259」

8月22日(金)のソウル公演より幕を開ける4度目のワールドツアー「ACT : TOMORROW」を目前に控え、4枚目のフルアルバム「The Star Chapter: TOGETHER」(7月21日発売)が各国のチャートを席捲しているTOMORROW X TOGETHER。

6作連続でミリオンセラーを達成するなど、凄まじい反響を巻き起こしている今作は、「The Star Chapter」シリーズの集大成。韓国・KBSの人気音楽番組"ミューバン"こと「ミュージックバンク #1258・#1259」(韓国放送日：2025年7月25日・8月1日)に2週連続で出演を果たすと、「#1259」では首位を獲得。"コムタクチズ"の愛称でも知られるSOOBIN(スビン)とHUENINGKAI(ヒュニンカイ)がスペシャルMCとして出ずっぱりだったこともあり、"MOA(ファンネーム)"にとっても格別な放送回となったに違いない。

スビン＆ヒュニンカイのMC回でTOMORROW X TOGETHERが首位を獲得！「ミュージックバンク(字幕付き) #1259」 (C)KBS

■TOMORROW X TOGETHERが見せつけた"7年目"の実力！スビン＆ヒュニンカイの微笑ましいエンディング妖精も...

「ミュージックバンク(字幕付き) #1258」 (C)KBS

2019年3月のデビュー以来、「The Dream Chapter」「The Chaos Chapter」「The Name Chapter」といったシリーズで、様々な物語を紡いできたTOMORROW X TOGETHER。"マンネ(末っ子)"のHUENINGKAIも8月14日(木)には23歳になるなど、少年から大人へと成長を遂げたメンバーたちの成熟ぶりが際立つ1枚に。

そんな新譜のタイトル曲「Beautiful Strangers」では、シンセの音色にマッチしたリーダー・SOOBINの優しいボーカルから幕開け。

幻想的なピアノラインと共に彼ららしい儚げな世界観が広がっていく中、直後のブレイクではYEONJUN(ヨンジュン)が強烈なドラムにビタっとハマった力強くもしなやかなダンスで魅了。柔と剛が共存する唯一無二のステージを繰り広げていく。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1258」 (C)KBS

目まぐるしいフォーメーションに加え、ストーリー性を感じさせる表現力豊かな振り付け、裏声と地声を行き交う切なくも力強い歌声...といった圧巻のパフォーマンスは、"7年目"の確かなキャリアを感じさせる。

「#1258」「#1259」共に、"エンディング妖精(パフォーマンス後にカメラに抜かれるメンバー)"は、全員が金髪のYEONJUN、HUENINGKAI、SOOBIN。特に、「#1259」ではMCを務めたSOOBIN＆HUENINGKAIが仲良く肩を組んだサービスショット(その後のおフザケも...)も飛び出し、大きな歓声が沸き起こっていた。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1259」 (C)KBS

「ミュージックバンク(字幕付き) #1259」 (C)KBS

「ミュージックバンク(字幕付き) #1258」 (C)KBS

「ミュージックバンク(字幕付き) #1258」 (C)KBS

SNSでも反響を呼んでいる、アルバムの最初のトラック「Upside Down Kiss」のステージ(「#1258」のみ)では、曲中にリフレインする"KISS"のワードに合わせ、指で唇をなぞったり投げキッスを送ったりと、挑発的かつセクシーな振り付けで釘付けに。美しくエモーショナルなタイトル曲「Beautiful Strangers」とは全く異なる、グルーヴィーなパフォーマンスで表現の幅をアピールした。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1259」 (C)KBS

一方、インタビューコーナーでは、かつて番組の"第36代MC"を務めていたSOOBINが大活躍。「#1258」では現MCであるムン・サンミンのダンスをイジり、笑いを誘っていたが、"アコン(当時コンビを組んでいた女性MC、OH MY GIRL・アリンとの名を組み合わせた造語"として復活した「#1259」では、大好きなマンネ、HUENINGKAIに"キューティーペンギン"のニックネームをつけるなど終始ゴキゲン。HYBEの後輩・ILLIT(アイリット)のMINJU(ミンジュ)を交え、息の合ったMCトークを展開していた。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1259」 (C)KBS

■NCT DREAMの新曲「BTTF」が首位を獲得！(「#1258」) 恒例のアンコールでは逆立ちでパフォーマンスも...

「ミュージックバンク(字幕付き) #1258」 (C)KBS

「#1258」のランキングで、BLACKPINKの新曲「JUMP」との首位対決を制したのは、前週から引き続き出演した"ドリム"ことNCT DREAM。

5thフルアルバム「Go Back To The Future」(7月14日発売)のWタイトル曲のうちの1曲「BTTF」では、タイムトラベルを表現した未来的なサウンドに乗せ、MARK(マーク)やJENO(ジェノ)の力強いラップ、7人の動きが複雑に絡み合ったダンス...とハイレベルなステージを展開した。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1258」 (C)KBS

「ミュージックバンク(字幕付き) #1258」 (C)KBS

「ミュージックバンク(字幕付き) #1258」 (C)KBS

首位獲得後のスピーチでは、MARKが韓国語で、RENJUN(ロンジュン)が中国語で感謝を伝えると、恒例のアンコールステージでは気迫に満ちたパフォーマンスとは真逆の、親しみやすいメンバーたちの一面が顔を出す。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1258」 (C)KBS

事前のインタビューで、首位を獲得した際の"公約"として、「ジャンケンで負けた人が逆立ちをして歌う」と発表していたドリムだが、アンコールの歌い出し直前に7人全員で敗者を決めようとするも、勝敗がつく前に曲が始まってしまい、結果はグダグダに...。結局、JENOがメンバーの手を借りながら逆立ちして歌う...というシュールな珍場面が飛び出した。

■TENら、メンバーたちの完璧すぎるビジュに魅了！WayVの新曲「BIG BANDS」の圧巻のパフォーマンス

「ミュージックバンク(字幕付き) #1258」 (C)KBS

「ミュージックバンク(字幕付き) #1258」 (C)KBS

そんなドリムと同じNCTのユニットであり、メンバー全員が韓国以外の国籍を持つWayVも、7月18日にリリースした7th ミニアルバム「BIG BANDS」でカムバック。

「#1258」に、完璧なビジュが際立つ真っ白のセットアップで登場すると、同名タイトル曲の韓国語版を披露し、テンガロンハットを被ったタイ出身のリードボーカル・TEN(テン)を中心にアップビートなダンスナンバーに乗せたエネルギッシュなステージで観客を魅了した。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1258」 (C)KBS

文＝HOMINIS編集部

