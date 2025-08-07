【芸能界クロスロード】

48回目を迎える「24時間テレビ」（日本テレビ系.8月30日〜）のチャリティーランナーに“SUPER EIGHT”の横山裕が選ばれた。アイドル出身ランナーは旧ジャニーズ時代の城島茂以来11年ぶり4人目。

先に発表された陣容は羽鳥慎一・上田晋也・水卜麻美が総合司会。チャリティーパートナーに“King ＆ Prince”の高橋海人・永瀬廉らが名を連ねた。新旧アイドルの顔合わせに「今年は視聴率を取りにきた」日テレの思惑も感じる。

チャリティー番組の先駆けとして1978年に始まった「24時間――」。夏の恒例行事として定着していたが、一昨年、系列局「日本海テレビ」の経営戦略局長が寄付金約1118万円を着服していたことが発覚。業務上横領容疑で書類送検された。日テレ本体ではなかったとはいえ、「本当にチャリティーか！」と非難が殺到。昨年は放送を危ぶむ声もあったが、なんとか乗り越え迎えた2025年。

「番組の信用を取り戻す絶好機。2年後の50回に向けて評判を高める必要がある。横山と高橋・永瀬の起用は期待の表れでしょう」（テレビ関係者）

横山のゴールを“SUPER EIGHT”の他のメンバーと“キンプリ”の2人が会場で迎えるフィナーレ。そんな光景も目に浮かぶが、久しぶりに注目を浴びる横山にとっても今後を占う大事な戦いだ。

関西出身者で結成された“関ジャニ∞”。デビューして21年になるが、すでに錦戸亮ら3人が脱退。現在、5人で活動しているが、故ジャニー喜多川氏の性加害問題で昨年2月にグループ名を変更。ようやく落ち着きを取り戻したが、すでにメンバーは40代。最近は個々の活動が主になっている。村上信五は司会を中心にタレントを続けながら会社を経営。メンバー唯一の既婚者になった大倉忠義は「新たなチャレンジ」として昨年7月、会社を設立。後輩のプロデュースに力を注いでいる。安田章大は大病を乗り越え現在、ギターの弾き語りで新境地を開拓中。丸山隆平は俳優として映画や舞台に軸足を置いているが、横山はタレントか俳優か、方向性が定まっていないように見える。

芸能関係者は「ランナーを承諾したのも、中途半端な現状からの打破もあるのでは」と推測する。

15年に6人組でスタートした“キンプリ”も似たような境遇にある。すでに4人が抜け現在2人で音楽活動しながらそれぞれ俳優としてのキャリアも重ねている。

「2人ともゆくゆくは俳優を目指している」といわれているが、最近は仕事よりも女性関連で賑わせている。高橋は女優・有村架純と昨年7月に「破局」と一部週刊誌に報じられていたが、先週、文春が「現在も交際は続いている」と報じた。昔からよく使われる破局報道を意図的に流すやり方も、バレたら元も子もない。2人の愛はさらに深まりそうな気配さえ漂う。永瀬も女優の浜辺美波とのお泊まりデートを女性誌に報じられた。

2人とも初のゴシップだが、事務所は常套句の「プライベートは本人に任せています」のかわし方はせず、無回答。期せずして発覚した2人だけの“キンプリ”の熱愛。今後の展開に関心が集まるなか、浜辺も「24時間――」にチャリティーパートナーとして出演する。日テレにとっては好都合の話題（？）だが、ツーショットを撮るか否か、対応に頭を悩ませることになりそうだ。

（二田一比古／ジャーナリスト）