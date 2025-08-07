元NGT48川越紗彩、ふんわり美谷間が眩しいランジェリーSHOT披露！健康的な“わがままボディ”で魅せる

株式会社KADOKAWAは、2024年2月にNGT48を卒業し、最近芸能活動を再開した川越紗彩の1st写真集『なんとかなるなる』を、彼女の25歳の誕生日である10月14日に発売する。

【写真】美ヒップを大胆見せ！セクシーな衣装のバックSHOTなども公開

川越は、NGT48時代に雑誌グラビア経験はあるものの、ここまで本格的な写真集用の撮影は今回が初めての経験。肌見せ全開で挑んだ本作で、24歳の彼女が持つ、健康的な“わがままボディ”を余さず披露している。

撮影地に選ばれたのは、彼女にとって初めての海外となるインドネシア・バリ。ジャーマンビーチやクタビーチにアクセスしやすいリゾートホテルや、熱帯植物に囲まれたプール付きヴィラを貸し切って撮影を行った。

アイドル時代を思い出させるようなお茶目で明るいカットから、大人びた表情を見せるカットまで、彼女のさまざまな魅力をたっぷり収録。ランジェリーや水着をはじめ、色とりどりのスタイリングで、全体的にカラフルなビジュアルとなっている。

初バックショットも披露しており、露出多めながらも可愛らしい雰囲気の写真集に仕上がった。プールで浮き輪を持ってはしゃいだり、バリの海で波と戯れたりと、撮影というよりは“遊び”の延長線上のような、彼女の自然体の姿を収めた内容だ。

先行公開カットでは、これまで見せたことのない、大胆ながらも可愛らしいランジェリー姿を多く披露。ほかにもアイドル風衣装、キャミワンピースのスタイルを公開した。

本編ではさらに、初めて着たというボディスーツや、複数カラーの水着、本人が“ウサギ”に変身したコスプレ衣装などのビジュアルもあり、バリエーション豊富で見応え十分な1冊に仕上がっている。

表紙には、黒のランジェリー姿で美しいバストラインとアンニュイな表情が印象的なカットを採用。表紙をはじめすべての写真は彼女がセレクトし、ページ構成にも本人のこだわりが詰まっている。

また、本作には彼女自身によるエッセイも収録。現在の想いや心情が綴られているほか、彼女が“産みの親”である、ファンにはおなじみの動物キャラクター「うさーや」「べあーや」「ねーやん」の描き下ろしイラストも掲載。南国ロケにちなみ、新キャラクター「ぞーやん」「とらーや」も登場し、エッセイと併せてさまざまに楽しめる内容となった。

なお、本写真集タイトルの『なんとかなるなる』は、バリでの撮影中に本人が考案したもので、彼女の“なんとかなる”という前向きな生き方をそのまま表現した。川越の現時点での魅力の全てが込められた本写真集を、発売の際にはぜひ手に取ってみてはいかがだろう。