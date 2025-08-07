「副業は人生の保険」36万人登録ユーチューバーが提案する“プロフェッショナル窓際族”という最強の働き方
「会社員としての安定した収入はあるけれど、それだけで将来は本当に大丈夫だろうか？」。そんな漠然とした不安を感じている人も多いはず。
そんなとき、選択肢の一つとして浮上するのが、副業である。「副業」と聞いて、どんなイメージを持つだろうか。小遣い稼ぎ？ それとも余裕のある人の趣味？
「副業とは“お金を増やす手段”というより、“人生の保険“みたいなもの”だと私は考えています」
そう話すのは、最新刊『3ステップで未来が変わる！ ふつうの会社員のためのお金の増やし方【最適解】』（扶桑社）を上梓したばかりのガーコさん。
自身の運営するYouTube「ガーコちゃんねる」は新NISAなどを活用した資産形成や投資・お得情報を中心に、丁寧な解説で「かゆいところに手が届く」と人気の、登録者数36万人を超えるチャンネルだ。
◆給与1本に頼るのはリスク。副業は“もう一つの柱”
「将来、何があるかなんて誰にもわかりません。勤め先が潰れることもあるし、上司が変わって環境が悪化することもある。
理不尽な異動で通勤時間が片道2時間になったり、メンタルが限界に達するような部署に飛ばされたりする可能性もゼロではありません。
そんなときに会社とは異なる収入源があることは、大きな安心感につながります。会社一本に依存している状態は、資産運用でたとえると全財産を単一銘柄に投資しているようなもの。
会社が倒れた瞬間、自分の生活も一気に崩れる。そんな危ういバランスから脱却するためにも、副業というもうひとつの収入の柱を持つ意義は年々高まっています」
◆「会社員×副業」は最強の働き方
会社員は「安定した収入」という極めて強力な土台を持っている。毎月の給料、ボーナス、厚生年金、有給休暇など、“安定して確実に一定のお金が入ってくる仕組み“があるということは、資本主義社会において最強のディフェンスである。
「副業は『やった分だけ成果が返ってくる』世界です。努力がそのまま収入になり、スキルや実績が積み上がっていく。たとえば月に3万円を副業で安定して稼げるようになれば、年間36万円。
これは会社の定期昇給の数倍に相当することがあります。つまり、会社員という“守りの基盤”の上に、副業という“攻めの武器”を持つことができれば、人生におけるポートフォリオの盤石さが増すのです」
副業は、いずれ独立の道を選ぶための布石にもなる。たとえその道を選ばなくても「自分の価値を会社の外でも証明できる」という自信をくれるものだ。
だからこそ、「『辞めるか、残るか』という二択ではなく、『会社に残りつつ、自分の軸を外に持つ』というハイブリッド型の働き方こそ、最も再現性が高く、最も安全に、最も自由を手に入れられる道だといえるのです」とガーコさんは話す。
◆副業成功のカギは「キャリア戦略」
とはいえ、「いざ副業やるぞ！」と気合を入れて始めても、すぐに挫折する人は少なくない。
「副業で結果を出す以前に、もっと根本的な問題があります。それは、副業に取り組むための“時間”と“精神的な余裕”が確保できていないということ。
そして、その余裕を確保するために必要なのが、会社の中でのキャリア戦略＝足場固めなのです。
会社での立ち位置が不安定で、常に忙殺されていたり、次から次へと新しい業務を振られていたり、上司の目を気にして行動が制限されていたりする状態では、到底副業に集中できるはずがありません。
一方で、会社でのポジションがある程度確立されていて、任されている業務が絞られていたり、自分の裁量で動ける時間が増えたりすれば、副業に回せるエネルギーが格段にアップします。
