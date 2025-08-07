「本番前は緊張で震えが止まらない」僕青・山口結杏が成長と葛藤の中で見つけた自分の居場所
―［あの日夢見た雲組］―
2023年6月15日、乃木坂46の公式ライバルグループとして結成した「僕が見たかった青空」（通称：僕青）。
同グループはセカンドシングル以降、シングル選抜システムを採用。メンバー23人は、表題曲やメディア出演をしていく選抜の「青空組」と、ライブやイベントなどを中心に活動する「雲組」の2つチームに分かれて活動している。
この連載「あの日夢見た雲組」は、8月6日リリースの6枚目シングル「視線のラブレター」で構成された雲組単独公演のライブとともに、雲組で切磋琢磨するメンバーに注目していく。
◆震えを止める舞台裏のルーティン
「本番前になると緊張で体の震えが止まらなくなるから、いつもメンバーに背中を思い切り叩いてもらうんです」
そんな公演前のルーティンを話すのは、兵庫県出身の山口結杏。彼女にとって、7月18日の雲組単独公演＃20・大阪公演は地元凱旋ライブということもあって、いつも以上に気合いが入っていた。
「いつかは雲組の公演を関西でやりたいっていう想いがありました。大阪公演では加入当時から応援してくれているファンの方も会場に来てくれていて、ステージ上から見つけたときは『アイドル活動を頑張って続けてよかったな』と感じました。序盤に披露した『青空ディスコティック』は、会場全体が盛り上がってくれて嬉しかった」
苦しさや悲しさを抱えながらも、その先にある光を目指す。雲組を象徴するような楽曲「涙を流そう」では、170センチの長い手足を活かしたダイナミックなダンスで感情をステージにぶつけた。
「歌詞も含めて楽曲の世界観が深いからこそ、感情が乗せやすかったりすんです。関西人で見た目は明るい人間に見えると思うんですけど、根はそうじゃないからこそ、余計にそう感じるのかもしれないです」
◆応募のきっかけは「自分を変えたい衝動」
人前に出ると膝が震えるほどの緊張しいな性格。それは中高時代に打ち込んだ吹奏楽部でも彼女を苦しめる悩みでもあった。
「私の担当がオーボエだったので、ソロで演奏することも多かったんです。楽器を演奏するのは好きやけど、とにかく人前に立つことが嫌でした。自主練習をしていて顧問の先生が部室の前を通るだけでも緊張して、『見られているかもしれない』と勝手に自分にプレッシャーをかけてしまって楽器を落としそうになるぐらい汗が止まらなくなるんです」
そんな自分を変えたい。僕青のオーディションを見つけたときは運命だと思った。
「大学に入るタイミングで吹奏楽の道は諦めたんですが、やりたいこともなく推薦で入った大学だったので、『私には何ができるんやろう』と将来に悩み始めていました。そのときに周りで乃木坂46さんを好きな友達がいて、その子の影響でアイドルを見始めたら惹かれていって。『僕青』のオーディションに応募したのは、とにかくアイドルに挑戦したい！という衝動でした」
◆完璧主義ゆえのプレッシャーと惜しまない努力
流行りのファッションもメイクもしたことない自分がここにいていいのか。オーディションが進むたびに、緊張で全身が震えていた。合格という結果をつかんでも、周りの子と比べてしまい、それが自分自身へのプレッシャーにもなった。
「最初の合宿から、『この子はこういう性格なんや。だから、こういうことを言ったら傷つくやろうな』と変に先回りして考えすぎてしまうんです。カメラを向けられると、カメラマンが何を考えてるのかが気になって上手く笑えなくって、自分を守るために壁を作って、他の人とは深く関わろうとしないでひとりでいることが多かったです」
それでも自分で決めたことに、ひたむきな努力は惜しまない完璧主義。当時から彼女を見守る現場マネージャーは、「レッスンの休憩になってもダンスの先生にわからないところを聞きに行き、できないことは次回までに自分ができるようにしっかり自主練習をしてました。3年経って結杏のダンスだったり、パフォーマンスがすごく成長したと感じてます」と振り返る。
◆応募のきっかけは「自分を変えたい衝動」
◆完璧主義ゆえのプレッシャーと惜しまない努力
