元AKB48でタレントの西野未姫さんは8月5日、自身のInstagramを更新。美脚を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】西野未姫の美脚ショット

「結婚してますます綺麗になったよねー」

西野さんは「最近の衣装」とつづり、3枚の写真を投稿。それぞれ違うコーディネートを披露しています。1枚目ではバルーン型のジャンパースカート、2枚目はホワイトのミニワンピースを着用しており、どちらの写真でもすらりとした美しい脚が見えています。どれもスタイルの良さが印象的なショットです。

ファンからは「ママでも素敵」「アイドルに見える」「柔らかな笑顔がとても素敵です〜」や「ますます可愛さが増してきてる」「結婚してますます綺麗になったよねー」といった声が寄せられました。

「ママだなんて信じられない！」

7月2日の投稿でも「可愛い衣装」とつづり、写真を公開した西野さん。白いミニスカートを着用しており、美脚が目を引きます。ファンからは「ママだなんて信じられない！」「子供産んでると思えないくらいのスタイル」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)