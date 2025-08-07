¡Ø¥¬¥ó¥À¥àSEED DESTINY¡Ù¤è¤êRG¥¬¥ó¥×¥é¡Ö¥¹¥È¥Õ¥ê¡×¡Ö¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ëー¡×¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÈÇ¤¬ºÆÈÎ¡ª³ÈÄ¥¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡ÖÅ·¶õ¤ÎÍã¡×¡Ö¸÷¤ÎÍã¡×¤È¶¦¤Ë8·î7Æü11»þÍ½Ìó³«»Ï
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖRG 1/144 ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥Õ¥êー¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¡Î¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ï¡×¡Ê²Á³Ê¡§9,020±ß¡Ë¤È¡ÖRG 1/144 ¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ëー¥¬¥ó¥À¥à¡Î¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ï¡×¡Ê²Á³Ê¡§7,920±ß¡Ë¤ò10·î¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£8·î7Æü11»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ç¼õÃí¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿³ÈÄ¥¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤â9·î¤ËºÆÈÎ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¼õÃí¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£
¡¡¡ÖRG 1/144 ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥Õ¥êー¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¡Î¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ï¡×¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED DESTINY¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥Õ¥êー¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò¹âµé´¶¤¢¤ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇºÆ¸½¤·¤¿RG¥¬¥ó¥×¥é¡£ËÜÂÎ³Æ½ê¤Ë¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥´ー¥ë¥É¥á¥Ã¥¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯À®·Á¿§¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖRG 1/144 ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥Õ¥êー¥À¥à¥¬¥ó¥À¥àÍÑ ³ÈÄ¥¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈÅ·¶õ¤ÎÍã¡É¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç8´ð¤Î¥¹ー¥Ñー¥É¥é¥°ー¥ó¤ò¼Í½Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£¡ÚRG 1/144 ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥Õ¥êー¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¡Î¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ï¡Û ¡ÚRG 1/144 ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥Õ¥êー¥À¥à¥¬¥ó¥À¥àÍÑ ³ÈÄ¥¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈÅ·¶õ¤ÎÍã¡É¡Û
¡¡¡ÖRG 1/144 ¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ëー¥¬¥ó¥À¥à¡Î¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ï¡×¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED DESTINY¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ëー¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò¹âµé´¶¤¢¤ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇºÆ¸½¤·¤¿RG¥¬¥ó¥×¥é¡£ËÜÂÎ³Æ½ê¤Ë¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯À®·Á¿§¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖRG 1/144 ¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ëー¥¬¥ó¥À¥àÍÑ ³ÈÄ¥¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡È¸÷¤ÎÍã¡É¡×¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¡È¸÷¤ÎÍã¡É¤ÎÅ¸³«¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£¡ÚRG 1/144 ¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ëー¥¬¥ó¥À¥à¡Î¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ï¡Û ¡ÚRG 1/144 ¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ëー¥¬¥ó¥À¥àÍÑ ³ÈÄ¥¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡È¸÷¤ÎÍã¡É¡Û
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º