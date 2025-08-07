「許可もらってる」とウソをつく隣人…黙らせた質問とは【ママリ】

共同生活の場である集合住宅では、時としてトラブルが起こりえます。団地に住むAi(@mayai260)さん夫婦は、許可なく駐車場を使われるという問題に巻き込まれてしまいます。隣人の行為だと判明しますが、他人の迷惑を考えない相手を納得させるのは一筋縄ではいきません。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。さまざまな手を使って隣人に無断駐車をやめさせる『非常識な奴と戦った話』をどうぞごらんください。

©mayai260

©mayai260

©mayai260

新婚のころ、団地に住んでいたAiさん夫婦。ここで、自宅で契約している駐車場を許可なく他人に勝手に使われるというトラブルにあいました。



確かめると、隣人がAiさん宅に許可を取ることなく、自身が依頼している訪問マッサージ業者に駐車場の使用許可を出していたことが判明します。同じ団地に住んでいるとはいえ、見ず知らずの人に勝手なことをされるのは不快ですよね。



管理会社に駐車場のルールを確認すると、やはり駐車場の又貸しは禁止しているとのこと。あまりにも勝手な隣人の行動、Aiさんはやめさせることができるのでしょうか？

駐車を拒否したところ、今度は別の住人の駐車場を無断使用

©mayai260

©mayai260

©mayai260

Aiさんに無断で駐車場を使わないように注意を受けた隣人は、反省するどころかAiさん宅とは別の住民が契約している駐車場を使い始めたのです。



隣人の思いもよらぬ考え方に、怒りを通り越してあきれるAiさん。



一筋縄ではおさまらない隣人に駐車をやめさせるべく、Aiさんはこのあと夫と協力して無断使用された住人について調べ、再び無断駐車をする隣人宅へ出向きます。

「許可したのは誰？」しどろもどろになる隣人

©mayai260

©mayai260

©mayai260

©mayai260

©mayai260

隣人宅に直接訪問し、ほかの住民の駐車場を無許可で使っているのではないのかと問うAiさん。



しらを切る隣人ですが、確信を得ているAiさんは隣人に無断駐車を認めざるを得ない状況に追い込みます。うそをついているにもかかわらず、怒り出す隣人。



しかし、Aiさんにここまで言われるともう不正に駐車場を使い続けていくことは難しいはず。Aiさんと夫の冷静な対応に、読者としてスカッとする展開でした。



団地やマンションなどの共同住居には住民が共用するスペースがあります。この住居で生活していく上で、ルールを守ることは必須条件。ルールを破ることは他の人に迷惑を掛けることにつながります。お互いに配慮し合いながら暮らせるといいですよね。



『非常識な奴と戦った話』は、共同住居でのトラブルに向き合うAiさんに思わず感情移入してしまうお話です。いつどこで巻き込まれるかわからない、人と人同士のトラブル。気になる方はぜひ読んでみてくださいね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）