レクサス「LBX MORIZO RR」に100台限定の特別仕様車が登場！ イエローをあしらった“オリジナルエディション”とは？【新車ニュース】
東京オートサロン2024で発表されたコンセプトモデルを再現
レクサスLBXモリゾウRR “オリジナルエディション“｜Lexus LBX MORIZO RR “Original Edition”
LBX MORIZO RRは、モリゾウことマスタードライバーであるトヨタ自動車の豊田章男会長とともに、レクサスらしい上質な走りと洗練されたデザインはそのままに、クルマとの対話を楽しみ、思わず笑みがあふれ、非日常の高揚感を味わえるハイパフォーマンスモデルとして開発されたモデル。
最高出力224kW（304ps）、最大トルク400Nm（40.8kgf-m）を発揮する1.6リッター直列3気筒ターボエンジン（G16E-GTS）を搭載し、レーシングドライバーとともに基本素性を徹底的に鍛え上げた走りや、より低重心に走りのイメージを強化したエクステリアデザイン、そしてスポーティな佇まいのインテリアデザインが好評を博している。
レクサスLBXモリゾウRR “オリジナルエディション“｜Lexus LBX MORIZO RR “Original Edition”
このたび今回された特別仕様車“オリジナルエディション”は、東京オートサロン2024で発表されたコンセプトモデルを再現。 “Bespoke Build”で設定しているイエローのブレーキキャリパー、「オーカー」のインテリアカラーに加え、モリゾウの愛車ならではのカスタマイズとして発表していたフロントのバンパーモールやシートベルトにシグネチャーカラーであるイエローを採用。ボディカラーはソニッククロム&ブラックの2トーンだ。
助手席前方のインストルメントパネルには特別仕様車専用のオリジナルバッジを装着。履き慣れたスニーカーのように、週末に乗りたいカジュアルラグジュアリーを目指して仕立てられた1台となっている。
限定100台のうち70台はすでに、全国レクサス店を通じて先行抽選（※）を実施しており、残りの30台を一般向けの抽選発売分として8月21日（木）からウェブサイト上での抽選申し込みを開始する。抽選の申し込みは8月21日（木）13:30～31日（日）23:59まで受付し、当選者には応募時に選択した「当選時商談希望店舗」より連絡が届く。
※7月3日（木）～21日（月）までの期間に全国のレクサス店を通じて先行商談・抽選申込みを実施
SPECIFICATIONS
レクサスLBXモリゾウRR “オリジナルエディション“｜Lexus LBX MORIZO RR “Original Edition”
ボディサイズ：全長4190×全幅1840×全高1535mm
ホイールベース：2580mm
最低地上高：150mm
最小回転半径：5.4m
乗車定員：5人
車両重量：MT1450／AT1480kg
総排気量：1618cc
エンジン：直列3気筒ガソリンターボ
最高出力：224kW（304ps）/6500rpm
最大トルク：400Nm（40.8kgf-m）/3250-4600rpm
トランスミッション：6速AT／8速AT
駆動方式：4WD
WLTCモード燃費：MT12.5／AT10.7km/L
税込車両価格：730万円