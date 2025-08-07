スヌーピー率いる「PEANUTS」の仲間たちが「tilnus(ティルナス)」のグロウリップとシリコンリップケースに！8月13日より全国発売
日韓共同開発のコスメブランド「tilnus(ティルナス)」が、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボアイテムを数量限定で発売する。
【画像】コラボ限定の新色を見る
「tilnus」は、日本の「@cosme」と韓国の「Glowpick」と、日韓をそれぞれ代表するコスメの口コミサイトからトレンドやユーザーの声を抽出し、これまで市場になかったアイテムを企画・開発しているコスメブランド。
「PEANUTS」とのコラボアイテムは、時間とともにパールが現れ、うるツヤな唇を演出する新感覚テクスチャーの「サンリットパール ティント」(各1650円)。パッケージにほどこされたスヌーピーとピーナッツ・ギャングのペアアートが抜群に愛らしいだけでなく、人気の既存色6色に、コラボ限定の新色3色を加えた全6色を展開する。
コラボカラーはサマーシーズンにぴったりなジューシーかつ鮮やかなカラー展開。「S101グッドレッド」は、夏の日差しに映える鮮やかなオレンジレッド、「S102 ベストバディピンク」はナチュラルで上品な唇を演出するくすみローズピンク、「S103 チャーミングコーラル」は肌なじみがよく自然な血色感を与えるピンクコーラルと、ヘルシーなカラーばかりのラインナップ。定番人気のカラーにプラスして、夏限定色も手に入れておきたい！
さらに、「サンリットパール ティント」専用のオリジナルシリコンケース「サンリットパール ティント ケース S」(550円)にもスヌーピーのデザインを採用。キーホルダーのようにバッグやスマホに取り付けることができ、いつでもサッとリップを取り出せてお直しできる便利アイテムだ。
以上のアイテムは、「tilnus」公式オンラインストアにて2025年8月8日(金)まで先行予約販売を行う。2025年8月10日(日)から「@cosme TOKYO」、「@cosme OSAKA」、「＠cosme」の公式通販「＠cosme SHOPPING」と東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」で開催するポップアップストアにて先行販売を行い、2025年8月13日(水)から全国で発売がスタートする。
8月10日(日)から17日(日)まで「0th Hub Nihonbashi」で行われるポップアップストアは、「tilnus」と「muice」の合同イベント。テーマは「SNOOPY × tilnus＆muice」とあって、会場内はスヌーピーやピーナッツ・ギャングたちのデザインで彩られる。一般販売前に、実際に限定コラボアイテムを手に取り、パッケージのデザインやリップカラーをチェックできるまたとないチャンスなので、お見逃しなく。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
