長崎原爆の日（9日）の平和祈念式典に参列するため長崎市を訪れる石破茂首相が、国の指定地域外で長崎原爆に遭ったため被爆者と認められていない「被爆体験者」と面会する方針を固めた。複数の政府関係者への取材で分かった。首相が被爆体験者と面会するのは初めて。

昨年は岸田文雄首相（当時）が歴代首相で初めて被爆体験者団体と懇談し、医療費助成を被爆者並みに拡充する事業につながった。被爆80年の節目。被爆体験者は石破首相との面会も求め続けており、丁寧に向き合う姿勢をアピールする。

政府関係者によると、当日は、石破首相と四つの被爆者団体が懇談する場に、被爆体験者も同席する方向で最終調整している。首相は周囲に「被爆体験者がつらい思いをしているのは分かっている。会いたいと言われており、自分としても拒むことはおかしいと思っている」と語っている。

岸田氏は昨年、懇談の場で被爆体験者の要望を聞き取った。広島では指定地域外でも放射性物質を含む「黒い雨」を浴びた人を被爆者と認めている現状や当事者の高齢化を踏まえ、「合理的な課題解決」を表明。同12月、ほぼ全ての病気で自己負担がない被爆者並みの医療費助成の対象とする事業が始まった。

一方、被爆体験者44人が長崎県と長崎市に被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟は、長崎地裁が昨年9月に15人だけを被爆者と認定。国は上級審の判断が必要との考えを県などに伝え、原告と被告の双方が控訴した。

被爆体験者はあくまで被爆者として認定するよう求める声が根強い。一方で政府は、認定基準の見直しは難しいとの判断を変えていない。

