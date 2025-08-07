

がん治療の効果を高める運動療法の内容が、明確になりました（写真；8x10／PIXTA）

【グラフで紹介】世界で最も権威がある「がん学会」と科学誌が報じた「運動療法」の効果

ひと昔前までは、病気やけがの際は「とにかく安静にする」ことが大事とされていました。

しかし、過度な安静は筋力低下や生活の質の低下を招く可能性があるため、この考え方は近年では見直され、適度な活動や運動を取り入れることが推奨され始めています。特に、がんと運動との関連は最近注目されている分野の1つです。

明確なエビデンスはなかった？

そうはいっても、がん治療を専門とする医師の多くは手術や薬の専門家であり、運動法について詳しい教育は受けていません。

一部の医療機関では徐々に運動療法に力を入れ始めていますが、その多くは「運動するといいですよ」というアドバイスぐらいで、運動の意義や必要な量ついて、明確な根拠や方法が示されていませんでした。

そんななか、この常識を大きく変える最新の研究結果が発表され、話題を呼んでいます。

今年6月、シカゴで開催された世界最大級の医学会の1つ、アメリカ臨床腫瘍学会（ASCO）年次総会と、世界最高峰の医学誌『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン（NEJM）』で同時に、がん医療の未来を変える画期的な研究結果が発表されました。

＜週に何回・何分・どのようにやるか＞決められた運動プログラムを取り入れることで、がんの再発と死亡リスクが大幅に減ることが、初めて科学的に証明されたのです。

再発・死亡リスク低下を実証

今回の研究を主導したのは、カナダ・クイーンズ大学など、欧米の多国籍チームです。

2009年から2023年という長期にわたって、アメリカ、イギリス、オーストラリア、フランス、カナダ、イスラエルの6カ国55施設で、手術後に抗がん剤治療を終えた大腸がん患者889人を対象に、10年以上におよぶ大規模な臨床試験が実施されました。

被験者は、健康的なライフスタイルに関する冊子による情報提供のみを受け取る群（444人）と、冊子に加えて3年間の運動プログラムに参加する群（445人）に分けられました。

運動群の被験者は、個人に合わせた身体活動プログラムを提案・支援を受けるために、パーソナルトレーナーや運動指導に関する専門資格を持つ健康コーチと、月2回（のちに月1回）の面談と指導を受け、週3〜4回、45〜60分の早歩きに相当する運動を継続しました。

どのような運動を選ぶかは本人の自由で、カヤックやスキー、水泳、自転車など、多様な運動メニューが用意されました。

結果は驚異的でした。5年後の運動群の再発や新たながんの発症リスクは28％、8年後の相対的な死亡リスクは37％も低下したのです（※外部配信先ではグラフを閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください）。



がん再発なしでの生存率を示したグラフ。運動群のほうが高い（NEJM「Structured Exercise after Adjuvant Chemotherapy for Colon Cancer」より）

アメリカ臨床腫瘍学会の統括医療責任者も最高レベルのエビデンスと称賛し、「治療中・治療後の運動の重要性についての考え方に大変革をもたらす」との談話を公表しました。

この28％の再発リスク低下、37％の死亡リスク低下という効果の大きさは、医師からみると、かなり大きな差です。

これより効果が小さい抗がん剤でも新薬として承認されますが、驚くほど高額で、しかも命を危険にさらす強い毒性が出ることもあります。運動が抗がん剤の代わりになるわけではありませんが、抗がん剤で引き起こされるようなきつい副作用がなく、費用も安いことも大きな利点です。

この研究が画期的なのは、医学史上初めて運動によって、がんの再発と死亡を防ぐ効果があると明確に証明した点です。

運動療法は患者の足腰の力を改善し、心肺機能を向上させ、メンタルや体調を改善し生活の質を高めます。

もちろん、進行がんの治療では抗がん剤などが必要になるのは、従来とかわりません。しかし、がんの再発を防ぐために、従来の治療方法に加えて運動を積極的に取り入れることが長生きにつながると、断言できるようになったわけです。

今回の研究対象となった、手術と抗がん剤治療を受けた大腸がん患者では、その約30％が最終的に再発を経験します。

患者さんからよく受ける質問が、「がんの再発を防ぐのにどうしたらよいでしょうか？」です。そして、今回の研究結果から導き出されたのが、トレーナーからのサポートを3年間受けながら、「週4回、1回45分の早歩き」に相当する有酸素運動を定期的に行うというのが、その答えになるのです。

この研究結果は、毎年4万人以上の研究者・臨床医が参加する世界最大のがん学会で発表され、同時に最高峰の医学誌に掲載されたことで、今後の世界のがん治療ガイドラインをも変える可能性があると思います。

運動はなぜがんの再発を防ぐのか

がんに対して運動が有効ではないか、という仮説は、実は2006年頃から発表されるようになっていました。

しかし、これまでの研究はエビデンスの低い観察研究という方法だったため、単に体力のある患者が運動しているだけではないのか、がんの悪性度が低かっただけではないのか、といった異論があり、運動の有効性には諸説ある状態でした。

その点、今回は科学的にも精度の高い手法で初めて効果を証明した、画期的な研究といえます。

今回の研究では、両群に体重や腹囲の変化はほとんど差がなく、「やせたからがんの再発・死亡リスクが減った」わけではなさそうです。では、なぜ運動が再発や死亡を減らしたのでしょうか。

研究を詳しく見ていくと、運動群では、特に肝臓への転移と新たながん（乳がん、前立腺がん、大腸がん）の発生が顕著に少ないことがわかりました。

このことから、運動は、血流改善による免疫の強化や、がんの要因となり得る炎症の抑制やインスリン感受性の改善によって、がん細胞の成長が促進されにくい環境に変わり、がんの転移や新たながんの発生予防につながったのではないかと考えられています。

運動療法が有効な病気とは？

本研究は大腸がんの患者さんを対象としたものですが、ほかのがんでも同じ効果があると推定されています。実際、運動群では乳がんと前立腺がんの発症率も低下しており、ほかのがん種での研究も計画されているそうです。

また、がんだけでなく認知症や心不全でも運動療法の効果はいわれており、さまざまな病気に対して運動は広い予防効果を持つと期待されているのです。

ここまで聞くと、疑問が湧いてくるはずです。「なぜ、もっと早く、こうした研究が行われなかったのか？」ということです。

大きな理由としては、運動療法の臨床試験には時間と手間がかかるため、それに充てられる十分な予算が配分されにくかったことがあると思います。実際、今回の研究は企業ではなく、公的機関が資金を出したもので、被験者を集めるのに時間がかかり、研究期間は15年にも及びました。

抗がん剤の臨床試験なら、薬を開発した製薬企業が予算を出してくれます。承認されて薬が使われれば、会社の利益になるからです。

しかし、患者さんがせっせと運動療法を行っても、それが企業側の利益に結びつきにくい。そのため、運動研究のような分野では「患者の役に立ちそう」というものでも、簡単には臨床試験が行われにくいのです。

また、運動のような生活習慣介入の研究は結果のばらつきも大きいため、科学的な価値は高いけれど、業績が早く欲しいと考える研究者にとっても、割に合わないテーマでした。

患者さん側からしても、定期的に長期にわたって運動をするというのは、もともと運動習慣がない方からすれば、医療機関で抗がん剤治療を受けるよりハードルが高いことでしょう。

これらが、これまで運動療法が軽視されてきた理由です。

運動療法の医療現場への影響

この研究結果は、世界中の医療現場にも大きな変化をもたらす可能性があります。

医師もがん患者さんに対して、単に漠然と「運動しましょう」と言うのではなく、「週3〜4回、45分の早歩きで再発や死亡リスクが3〜4割下がります」といった具体的な根拠を示して説明することができます。

もちろん、エビデンスを伝えるだけでは、患者さんの行動が簡単に変わるわけではありません。

いま、私たちがすべきなのは、命を救う手段として高額な薬剤や最新の医療機器ばかりに注目するのでなく、費用対効果の高い運動療法をもっと積極的に取り入れる方法を考えることです。

患者さん自身ができる、シンプルで安価な方法にも、大きな治療効果があることが科学的に証明された事実は、ぜひ皆さんに知っていただきたいと思います。

効果的な運動療法を実現するためには、パーソナルトレーナーや健康コーチによる継続的な支援が必要であり、医療制度側がそうしたプログラムへの投資を行うことが求められます。

この春、高額療養費制度の議論が紛糾しましたが、運動療法のような費用があまりかからない対策が導入しやすくなるような予算配分や、生活習慣病だけでなく、がん対策の一環としても運動療法を健康保険でカバーできるようにすることなども、公衆衛生政策としての今後の課題です。

もちろん、運動は万人にベストな選択ではないことに、注意は必要です。急に無理な運動をして、体を痛めてしまっては本末転倒です。がん患者の方は、新しい運動を始める前に、主治医にあらかじめ相談することをお勧めします。

いずれにせよ、複雑で高額な治療法ばかりが注目を集めがちな現代において、シンプルで誰にでもできる運動療法の効果が科学的に証明されたことの意義は計り知れません。

現在、がん治療は手術、抗がん剤治療、放射線治療という3つの柱が中心となっていますが、今後は運動療法も重要な柱の1つとして位置付けられる可能性があります。そして、その第一歩は、文字通り「歩く」ことから始まるのです。

（谷本 哲也 ： 内科医）