最強のカードが3枚並ぶ激レア現象。このボードを見るだけでも、運気が上がりそう？国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。試合中盤、出現確率“約0.2%”という超激レアな“トリプルA”が出現。実況も思わず大きな声を上げ、視聴者からも多数のコメントが寄せられた。

【映像】出現確率“約0.2%” 超激レアな状況に実況困惑

この出来事は、“ポーカー世界女王”こと岡本詩菜と、東大出身の若き新鋭・新田渓が激突した場面でのこと。岡本の手はハートの「98」、対する新田はスペードの「97」と、いずれもスーテッド（同じ絵柄）のハンドを持っていた。

勝率は岡本が60%、新田が40%と、やや岡本が優勢の状況。だが次の瞬間、フロップに現れたのは、ハート、クラブ、そしてダイヤの「A」。見事に3枚のエースが横並びする“トリプルA”だった。これには実況の田口尚平も「なんだこれ！トリプルA！」と思わず絶叫。

その出現確率は約0.2%と、滅多にお目にかかれないもの。そんな激レアフロップにもかかわらず、岡本も新田も表情ひとつ変えず、淡々とチップを扱う姿勢はまさにプロ。ボードの派手さと選手たちの落ち着きっぷり。そのコントラストが、かえってこのシーンの異様さを際立たせた。

なお、この勝負は冷静さを維持した新田のブラフベットに対して岡本がフォールドを選択し、新田が8400点のポットを獲得。まるで幻のような“トリプルA”は、新田に微笑む形で幕を閉じた。

◆ABEMA POKER INVITATIONAL 国内最高峰のポーカープレイヤー8名が火花を散らす「ABEMA」オリジナルの“招待制”新トーナメント。優勝賞金は1,000万円。8人1テーブルで一度敗退すると再エントリー不可能の一発勝負で争われる。

（ABEMA／「ABEMA POKER INVITATIONAL」より）