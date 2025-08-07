【MLB】ドジャース 3−5 カージナルス（8月6日・日本時間7日／ロサンゼルス）

【映像】大谷の豪快39号でピッチャー“確信ガックリ”

ドジャースの大谷翔平投手がカージナルス戦に「1番・投手」でスタメン出場。第2打席で投手・大谷を“自援護”する39号逆転2ランを放った。完璧なホームランに相手先発はただただ立ち尽くすことしかできなかった。

投手・大谷は初回、味方の打球処理ミスなど不運もあり、先制点を献上した。1点を追う展開となった3回、1死二塁で2打席目を迎えた打者・大谷は、相手先発リベラトレの投じた3球目、92.8マイル（約149.3キロ）のシンカーを完璧に捉えた。

打球は鋭く左中間へと伸び、打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離440フィート（約134.1メートル）という文句なしのホームランに。これがメジャー通算1000安打となる記念の39号逆転2ランだった。

打たれたリベラトレは、打球がスタンドに吸い込まれるまで振り返りながら呆然と打球を見送るばかり。これまで大谷に対して通算2打数無安打と抑えていたが、完全に読み切られた一球に“やっちまった”とでも言いたげな表情を浮かべ、マウンドで立ち尽くしていた。

今季8度目の二刀流デーに放った10試合ぶりの特大弾に、中継の視聴者も大興奮。「ジエンゴきたあああ」「漫画かよ！！」「自分で取り返すのまじでかっこいいわ」「自分で打つんかいw」など、絶賛の声が相次いだ。

これで大谷はリーグトップのフィリーズ・シュワーバーに1本差に迫り、3年連続となる40本塁打到達に王手をかけた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）