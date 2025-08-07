Photo: 小暮ひさのり

対処法をここに、記す。

iOS 26で大きく変わるアプリのひとつが「Safari」。リキッドグラスデザインの採用で、ボタンやURLバーが透明ボタンへ。

さらに画面のスクロールに合わせて、ボタン類が消えてコンパクトなURL表示になるなど、インターフェース全体の見直しが図られています。

今回、Apple（アップル）からの許可を得たうえで、iOS 26のパブリックベータで実際に試してみたのですが、これがまた、目新しさすごいの。

Image: 小暮ひさのり Safariのボタン。背景によってはチカチカします…

動かす度にみょうんみょうん動いて、背景が透けて目新しさや楽しさがありますね！

…なのですが、僕は私はSafariにそんな動きなんて求めてないよ！ 見やすさこそ「ブラウザ」の価値でしょう、そうでしょう！

というSafari見やすさ至上派のみなさんのために、Safariのボタン表示を変更する方法を共有しておきますね。

iOS 26のSafari、「タブ」表示を変更できる

Image: 小暮ひさのり

「設定」→「アプリ」→「Safari」→「タブ」から、タブの表示設定を変更できました。

Image: 小暮ひさのり

それぞれの見た目はこうなります。

標準が「コンパクト」。これを「下」にすると、iOS 18のSafariと似たようなレイアウトですね。共有ボタンやブックマーク、タブボタンなどは常時表示になります。

「上」はこの状態からURLバーが画面上へと分離します。iOS18の「シングルタブ」設定と似たレイアウトです。

というわけで、現状のiOS 18のSafariのレイアウトに戻したい方は、Safariのタブを「下」設定へ。iOS 26がリリースされたらやることリストに加えておいてください。

