¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦ÍÀ´Ì¤ºù¡¡¥Ö¥ë¡¼¤Î²Æ¥³¥¹»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡ÖåºÎï¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÍÀ´Ì¤ºù¡Ê30¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î²Æ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖSUPER¡¡GT¡¡Rd.4¡¡FUJI¡¡Race2¡¡2Æü´Ö½ë¤¤Ãæ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡19¹æ¼Ö¤Ï4ÈÖ¼ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·15°Ì¤Ç¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¡¢Ã´Åö¥Á¡¼¥à¡ÖWedsSport¡¡ADVAN¡¡GR¡¡Supra¡×¤Î2025¥¹¡¼¥Ñ¡¼GTÂè4Àï¡ÊÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤òÊó¹ð¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¤Î²Æ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö½é¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¿·¥°¥Ã¥º¤â¥²¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤¦¤¦¡¡¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ë¿Í¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Ã¡ª¡ª¼¡ÀïÎë¼¯¤Ç¤â°ú¤Â³¤19¹æ¼Ö¤Ø¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ß¥ª¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÀ´¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç5¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¡¼¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë62¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB90¡¦W60¡¦H91¡£·ì±Õ·¿O¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤Ï¥µ¥¦¥Ê¡¢Ëã¿ý¡¢·ã¿É¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢ÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¡£