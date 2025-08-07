イライラや不安感、倦怠感、不眠、食欲不振心の正体は「自律神経の乱れ」かもしれません。自律神経の名医・小林弘幸順天堂大学医学部教授の『1週間で勝手に自律神経が整っていく体になるすごい方法』（日本文芸社）より、1週間ですばやく自律神経の乱れを整えるプログラムを紹介します。

すばやく自律神経の乱れを

整えるために

ご自身で感じられている不調を「もしかして自律神経のせいでは？」と思う方も多いのではないでしょうか。

また、そういった不調は病院で原因がわからなくても、本人としてはハッキリ痛みや不快感があるし、動悸や過呼吸などを引き起こす場合もあり、相当つらい思いをしていることでしょう。

だからこそ、すぐにでも治したいと、整体、整骨、鍼治療、漢方、サプリなど、いろいろなものを試し、少しでも不快な症状を抑えようとしている方もいらっしゃると思います。

そこで、すばやく自律神経の乱れを整えるために、これまで私が研究してきた方法の中から厳選して“1週間プログラム”を考案しました。

プログラムはたったの5つ。

・1時間早く起きて、ゆったりと朝食の時間をとって“ハチミツヨーグルト”を食べる

・深く息を吐いて、副交感神経を優位にする“1：2の呼吸法”

・入浴前に自律神経が整う“ちょいスクワット”をする

・1分で気持ちがラクになる“自分のストレスがわかる日記”を書く

・全身の緊張がとけてぐっすり眠れる“タッピング睡眠”をする

どれも手間がかからないものばかりです。

