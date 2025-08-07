¡ÚÂçÃ«æÆÊ¿¤È°ìÌä°ìÅú¢¡Û¸½ÃÏ´ÑÀï¤Î´ä¼êÃæ³ØÀ¸¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ÖËÍ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½5¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯8·î6Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Éüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î4²ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë54µå¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿8Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó¤ËÆüËÜÁª¼ê3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇÌÜ¤Î39¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¤Ç¼«¤é¤ò±ç¸î¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïµß±ç¿Ø¤¬¸í»»¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÂçÃ«¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤Î¤¦¤Á¡¢Ä¹ÂÇ¤¬È¾Ê¬¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬4Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÍýÁÛÇÛÊ¬¤Ï¡©
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤Ï¤É¤ì¤À¤±»Íµå¤òÁª¤Ù¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ»½Ñ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¾¡¼¥óÆâ¤Ë¤³¤Ê¤¤»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²æËý¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Á´ÂÎÅª¤ËÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½Åê¼êÉüµ¢Á°¤«¤éÂÇ·âÀ®ÀÓÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆóÅáÎ®Éüµ¢¤Ç±Æ¶Á¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤Ï¡©
¡¡¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï1ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¿ô»ú¤¬À°¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£Á´ÂÎÅª¤ËÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÇÀÊ¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éüµ¢¤·¤¿¤°¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿ô»ú¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤ÆÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÁÀ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¡¢ÁÀ¤¨¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«¥¾¡¼¥óÆâ¤Ë¤³¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤¬²æËý¤·¤¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²æËý¶¯¤¯ÂÇÀÊ¤òÁ÷¤ì¤ë¤«¤¬Âç»ö¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸å¤í¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÍÂ¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤ÇÍÂ¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÂÇÀÊ¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¤ÏÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½10»î¹ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Î¥±¡¼¥¸¤Ç¤Î°Õ¼±¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥±¡¼¥¸¤ÏÆÃ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ó¿ô¤È¤«»þ´Ö¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£ËèÆüÆ±¤¸»ö¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤òÃµ¤ëºî¶È¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Æü1Æü¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½¶â¥±ºê¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡Ê´ä¼ê¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¡¢³Ø¤Ó¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤«¡©
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤Æ»î¹ç¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤Þ¤º»î¹ç¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬À¨¤¯Âç¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤â¤·¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÆü¡¹¤Î²á¤´¤·Êý¡¢Ìîµå¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×