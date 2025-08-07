「夢に出て来そう」「文句なし！」キンタロー。『水ダウ』で話題の“ねぶた”ショット再び
ものまね芸人のキンタロー。が７日までに自身のSNSを更新。TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』でも話題を集めたド迫力の“モノマネ”ショットを公開した。
【写真】迫力満点の“ねぶた”ショットを公開したキンタロー。
この日キンタロー。は「みなさん、お待たせしました」との投稿を皮切りに、青森・五所川原立佞武多の開催を知らせる広告などともに、自身のドアップショットを複数枚公開。6回目の投稿では本物さながらのにらみを利かせ、ハイレベルなメイクを施した自身の自身作を披露した。
この投稿には「流れてきてびっくりした」「数時間ごとにだんだんクオリティが上がっていく」「文句なし!」「夢に出て来そうなくらい完成度高い」との反響が寄せられている。
