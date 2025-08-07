6月10日、日本大学の重量挙部（ウエイトリフティング部）の難波謙二元監督（64）が奨学生から本来免除される学費を騙し取り、年間100万円以上を私的に流用した詐欺容疑で逮捕された。

問題発覚の端緒を作りながら、告発後の陰湿な職場いじめにより今年3月に退職へ追い込まれた元日大管理マネジメント課会計係の山田俊太郎さん（仮名）が、その腐敗しきった内実を「文藝春秋」9月号（8月8日発売）で明かした。



腐敗した日大の内実を語った山田さん（仮名） ©文藝春秋

奨学生の両親を脅迫も…悪質な隠蔽工作

昨年5月22日、山田さんは重量挙部に所属する奨学生Aさんの保護者からの電話で難波元監督の不正を知り、独自に調査を進め、同29日に大学本部に報告した。だが、難波元監督は事態を隠蔽すべく、時を同じくして北陸地方に住むAさんの両親のもとを訪れ、事件が明らかになれば「Aさんの奨学生の話もナシになる可能性がある」などと脅迫していたという。

結局、同年7月に難波元監督は懲戒解雇され、大学側はホームページで調査の経過について公表した。

だが、「トカゲの尻尾切りでこの問題を収束させてはならない」と山田さんは話す。

陸上競技部やスケート部も…公表された不法行為

「問題の本質は私的流用ではありません。『授業料』などの名目で、本来、学費を支払わなくていい奨学生から部活の監督がカネを騙し取っていたこと自体が問題なのです。企業会計の観点からも教育機関の倫理上も許されない、犯罪行為に他なりません」

たしかに、日大が調査・公表したように、陸上競技部とスケート部においても同じ手口で学費を騙し取っていたことがわかっている。両部については、大学側も「不法行為」だと認め、全員に返金している。

日大に事実確認を求めたところ、「本学ないし本学関係者が、山田氏の報告を受けて重量挙部の不正を隠ぺいしようとした事実も、パワーハラスメントを行った事実のいずれも全くありません」と回答した。

山田さんによる告発記事「日大会計係が見た運動部のドロ沼」は、「文藝春秋」9月号（8月8日発売）に掲載される（電子版では8月7日公開）。

不正が発覚した経緯や難波元監督らによる悪質な隠蔽工作、そして内部告発後に職場で山田さんが受けた嫌がらせの実態、日大からの回答などについて詳報している。

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2025年9月号）