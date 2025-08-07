Ž¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂåŽ£»ñ»º¤ÎÀµ¤·¤¤"¼è¤êÊø¤·Êý"¤È¤Ï
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Þ¡¢»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤·¤ÎºÝ¤ËÂà¿¦¸å50Ç¯°Ê¾å¤Î´ü´Ö¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö·è¤·¤ÆÂç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î¸Î¡¦»³ºê¸µ»á¤¬ºÇ¤â¿®Íê¤·¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¿åÀ¥¥±¥ó¥¤¥Á»á¤Ï¡¢¤½¤¦»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿åÀ¥»á¤ÎÃø½ñ¡ØÈà¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¸¼Ô¤ÎÅê»ñ½Ñ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡¡¿åÀ¥¥±¥ó¥¤¥Á¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ25Ç¯´Ö¤ÎÆ»¤Î¤êÁ´¸ø³«¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤·¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Î»ñ»º¤Î¡Ö¼è¤êÊø¤·Êý¡×
¥ê¥ó¥À¡¦¥°¥é¥Ã¥È¥ó»á¤È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È»á¤Ë¤è¤ë¡Ø¥é¥¤¥Õ¡¦¥·¥Õ¥È¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Î40ºÐ¤Î¿Í¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
80ºÐ¤ä90ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢100ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿»ñ»º·×²è¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
»ä¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î´üÂÔ¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÏÇ¯Î¨¥×¥é¥¹4.4¡ó¡¢¥ê¥¹¥¯¡ÊÉ¸½àÊÐº¹¡Ë¤Ï13.6¡ó¡£±¿ÍÑ´ü´Ö20Ç¯¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò·×»»¤·¤¿¤éÇ¯Î¨¥×¥é¥¹6.0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¿å½à¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¼Â¼ÁÅª¤Ê»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÁý²Ã¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ñ»º¤Î¡Ö¼è¤êÊø¤·Êý¡×¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸ÅÅµÅª¤Ê»ñ»º¼è¤êÊø¤·¤Î»Ø¿Ë¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡Ö4¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ï2¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¡¡Ö°úÂà»þ¤Î»ñ»º¡ß4¡ó¡×¤ÎÄê³Û¼è¤êÊø¤·¡Û
¡Ö°úÂà»þ¤Î»ñ»º¡ß4¡ó¡×¤ÎÄê³Û¼è¤êÊø¤·¤È¤Ï¡¢°úÂà»þ¤Î»ñ»º¡ß4¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¶â³Û¤òÄê³Û¤Ç¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¼êË¡¤À¡£
Äê³Û¼è¤êÊø¤·¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¾ï¤ËÄê³Û¤ò¼è¤êÊø¤¹¤¿¤á¤Ë·ë²Ì¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤À¡£¶â³Û¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¼è¤êÊø¤»¤ÐÎÉ¤¤¤«·×»»¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¡¢°ìÄê¤ÎÀ¸³è¿å½à¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£À¸³èÈñ¤ÎÉÔÂÊ¬¤òÊä¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¼è¤êÊø¤»¤ë¶â³Û¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°Â¿´´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¡¢Äê³Û¼è¤êÊø¤·¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Áê¾ì¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ñ»º¤òÂ¿¤¯¼è¤êÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£²¼ÍîÁê¾ì¤äË½Íî¶ÉÌÌ¤¬Â³¤¯¤È¡¢»ñ»ºÁ´ÂÎ¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬²¼¤¬¤ê¡¢°Â¤¤»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î»ñ»º¤òÇäµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ñ»º¼÷Ì¿¤òÃ»¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Åö½é¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤è¤ê¤âÁá¤¯»ñ»º¤¬¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÀÑÎ©»þ¤ÎÄê³ÛÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ç¤¢¤ë¥É¥ë¥³¥¹¥ÈÊ¿¶ÑË¡¤Î¸ú²Ì¤¬¡¢¼è¤êÊø¤·»þ¤Ë¤ÏµÕ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
±¿ÍÑ»ñ»º¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¡¢»ñ»º¼÷Ì¿¤Î¸Ï³é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¼è¤êÊø¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê»ñ»º¤òÃÛ¤±¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÂà¿¦¸å¤Î´ü´Ö¡×¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯
¡Ú¢¡ÖËèÇ¯¤Î»ñ»º»Ä¹â¡ß4¡ó¡×¤ÎÄêÎ¨¼è¤êÊø¤·¡Û
¡ÖËèÇ¯¤Î»ñ»º»Ä¹â¡ß4¡ó¡×¤ÎÄêÎ¨¼è¤êÊø¤·¤È¤Ï¡¢ËèÇ¯¤Î»ñ»º»Ä¹â¡ß4¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¶â³Û¤òÄêÎ¨¤Ç¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤À¡£»ä¤â¾Íè¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¡£
ÄêÎ¨¼è¤êÊø¤·¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Äê³Û¼è¤êÊø¤·¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÁê¾ì¤¬°Â¤¤»þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ñ»º¤òÇäµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡£Äê³ÛÀÚ¤êÊø¤·¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢»ñ»º¼÷Ì¿¤ò¤è¤êÄ¹¤¯°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÄêÎ¨¼è¤êÊø¤·¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Áê¾ì¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤ê¼è¤êÊø¤»¤ë¶â³Û¤¬ËèÇ¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¡£¤Þ¤¿¡¢²¼¤²Áê¾ì»þ¤ä¡¢»ñ»ºÁ´ÂÎ¤Î»Ä¹â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢¼è¤êÊø¤»¤ë¶â³Û¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¡£À¸³èÈñ¤¬¤®¤ê¤®¤ê¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÅÔ¹ç¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤·¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¾®¸¯¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¤Î¶â³ÛÊÑÆ°¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£¼è¤êÊø¤»¤ë¤ª¶â¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤á¤Ð¤è¤¤¡£
4¡ó¥ë¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢¸¦µæ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï30Ç¯ÄøÅÙ¤ÎÂà¿¦¸å¤Î´ü´Ö¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤È¤Ê¤ê¡¢·è¤·¤ÆÂç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯50Ç¯°Ê¾å¤ÎÂà¿¦¸å¤Î´ü´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö3.5¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤ä¡Ö3¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¤è¤êÊÝ¼éÅª¤Ê¼è¤êÊø¤·¥ë¡¼¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Î»ñ»º³Û¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Í¾Ì¿¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¼è¤êÊø¤·Î¨¤ò·è¤á¤ë¤È¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÜ°Â¤Ï¤Û¤·¤¤¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¼Ò¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥Á¥§¥Ã¥È»á¤é¤Ë¤è¤ë¡ÖLow Bond Yields and Safe Portfolio Withdrawal Rates¡×¡Ê2013Ç¯¸¦µæ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³ô¼°60¡ó¡§ºÄ·ô40¡ó¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê»ñ»ºÇÛÊ¬¤Ç¤â¡¢¼è¤êÊø¤·Î¨¤ò3.5¡óÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ì¤Ð¡¢50Ç¯´Ö¤ÎÂà¿¦¸å¤Î´ü´Ö¤Ç¤â»ñ»º¤¬¸Ï³é¤¹¤ë³ÎÎ¨¤ÏÌó10¡ó°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢1²¯±ß¤Î»ñ»º¤Ê¤éÇ¯´Ö350Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¼è¤êÊø¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¤É¤Î¸ýºÂ¤Î¤É¤Î¾¦ÉÊ¤«¤éÇäµÑ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡©
¤Ç¤Ï¡¢¼è¤êÊø¤·¶â³Û¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ñ»º¤ò¼è¤êÊø¤¹¡ÊÊÝÍ»ñ»º¤òÇäµÑ¤¹¤ë¡ËºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¸ýºÂ¤Î¤É¤Î¾¦ÉÊ¤«¤é¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢²ÝÀÇ¸ýºÂ¡Ê°ìÈÌ¸ýºÂ¡¦ÆÃÄê¸ýºÂ¡Ë¤ÈÈó²ÝÀÇ¸ýºÂ¡ÊNISA¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼è¤êÊø¤¹¤Î¤Ï²ÝÀÇ¸ýºÂ¤Î»ñ»º¤«¤é¤À¡£
NISA¸ýºÂ¤Ï±¿ÍÑ±×¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢2024Ç¯¤«¤é¤Ï¤½¤ÎÈó²ÝÀÇ´ü´Ö¤¬¹±µ×²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹´ü´Ö¡¢NISA¸ýºÂ¤Ç±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£NISA¸ýºÂ¤Ç»ñ»º¤òÄ¹´üÊÝÍ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ÎÈó²ÝÀÇ¸ú²Ì¤âÊ£Íø¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢iDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤ÏÇ¯¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢¼è¤êÊø¤·¤Î´ü´Ö¤ä¶â³Û¤Ë¤¢¤Þ¤ê¼«Í³¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¡¦¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç¡¢±¿ÍÑ»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤·¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÇºÇÅ¬¤Ê¼è¤êÊø¤·ÊýË¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¸Ä¿Í¤Î¾õ¶·¡ÊÂà¿¦¶â¤ÎÍÌµ¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼õµë³Û¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î½êÆÀ¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î½êÆÀ¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«¿È¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢¤É¤Î»ñ»º¥¯¥é¥¹¤«¤éÇäµÑ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£Åú¤¨¤Ï¡¢½êÄê¤Î»ñ»ºÇÛÊ¬¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
³ô¼°¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÄ·ô¤ä¸½¶â¤«¤é¼è¤êÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë³ô¼°ÈæÎ¨¤¬µÕ¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤è¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»ñ»ºÇÛÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢³ô¼°¤«¤éÍ¥ÀèÅª¤Ë¼è¤êÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤Ê»ñ»ºÇÛÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ñ»º¼÷Ì¿¤òÁá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³ô¼°60¡ó¡§ºÄ·ô40¡ó¤Ê¤é¤Ð¡¢ÇäµÑ¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎÈæÎ¨¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë³ô¼°¤ÈºÄ·ô¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¹çÍýÅª¤À¡£
»ñ»º¤Ï¤¤¤Ä¤«ÇäµÑ¤·¤Æ¡Ö»È¤¦¡×¤â¤Î
¤É¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤éÇäµÑ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¸Å»²¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ²È¤Ï¡¢Æ±¤¸»ñ»º¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌÃÊÁ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
Åú¤¨¤Ï¡¢¸Å¤¤À¤Âå¤Î¿®Â÷Êó½·¤¬¹â¤á¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤é½çÈÖ¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¹çÍýÅª¤À¡£¼è¤êÊø¤·¤Î²áÄø¤Ç¡¢¸Å¤¤À¤Âå¤Î¹â¥³¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ÄÂ¸»ñ»ºÁ´ÂÎ¤Î±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢±¿ÍÑ¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¼è¤êÊø¤¹½ç½ø¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë¡¢³Æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î´Þ¤ß±×¤ÎÂç¾®¡¢¤Ä¤Þ¤ê²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤ÎÂç¾®¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢»ñ»º¤Ï¤¤¤Ä¤«ÇäµÑ¤·¤Æ¡Ö»È¤¦¡×¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇäµÑ±×¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤ÏÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¤¤¤Ä¤«¤ÏÊ§¤¦¤Î¤À¡£Åê»ñ¤Î½ªÈ×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¹â¥³¥¹¥È¤Ê¸Å¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤é¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
»ñ»º·ÁÀ®¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÃ±¤Ë¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤·¤òí´í°¤¦¤³¤È¤ÏÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÛ¤¾å¤²¤¿»ñ»º¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼è¤êÊø¤·¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤³¤½³è¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ê¿åÀ¥ ¥±¥ó¥¤¥Á ¡§ ¥Ö¥í¥°¡ÖÇß²°Éß¾¦Å¹³¹¤Î¥é¥ó¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡×Ãø¼Ô¡Ë