「愛している」なんて言わなくなったけど、、、“業務連絡”だけの夫婦関係を変えた『きっかけ』とは

今回は筆者の友人の体験談をご紹介します。

仕事に家事、育児と、慌ただしい日々の中、夫婦の間に生じたすれ違い。ある夜の口論をきっかけに、それは大きな溝へと変わってしまいました。「このままではいけない」──そう思った時、ふと頭に浮かんだ昔の記憶が夫婦の関係をつなぎとめてくれました。

忙しい日々、すれ違う夫婦関係

直接顔を合わせると感情的になってしまいそうなことも、文字にしてワンクッションを置くことで、冷静に受け止めることができました。

昔のように甘い言葉を交わすことはありませんが、現実的なやり取りこそが今の私たちに必要な言葉だったのかもしれません。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年3月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

