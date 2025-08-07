¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤À¨¤µ¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ø´ø´±¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅêÂÇ¤Ç¤Î³èÌöÀä»¿¡Ö½àÈ÷¤Ø¤Î»ÑÀª¡×¾Î¤¨¤ë
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½5¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯8·î6Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Éüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î4²ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë54µå¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤È¤¹¤ë39¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¤Ç¼«¤é¤ò±ç¸î¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïµß±ç¿Ø¤¬¸í»»¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬Åê¤²¤Æ¤Ï4²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï39¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¤ÈÅêÂÇ¤Ë¹×¸¥¤â½ªÈ×¤Ëµß±ç¿Ø¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢µÕÅ¾Éé¤±¡£»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉé¤±¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖæÆÊ¿¤Ïº£Æü¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤ÏÂ®µå¤ÎÀ©µå¤¬´°àú¤Ç¡¢¼Â¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È½¤Àµ¤·¤ÆÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤º¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏÅê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¡¢»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¼éÈ÷¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÂÇÀÊ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤ÆÆÀÅÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£æÆÊ¿¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìîµå¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂçÃ«1¿Í¤Ç¤ÏÌîµå¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÂ¾Áª¼ê¤ÎÊ³µ¯¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¡¢2°ÂÂÇ3ÆÀÅÀ¤·¤Æ°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤ÎÂçÃ«¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡Ö¶Ã¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤ÀÈà¤ÎÄ´À°ÊýË¡¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¾Î»¿¡£¡Ö¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½àÈ÷¤Ø¤Î»ÑÀª¤¬Èó¾ï¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢²¿¤è¤ê¤â¶¥Áè¿´¤¬¤¹¤´¤¤¡£ºòÌë¤¢¤ì¤À¤±Áö¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤Þ¤¿Åê¤²¤Æ¡¢100¥Þ¥¤¥ë¤â½Ð¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤À¨¤µ¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£