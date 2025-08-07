TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前8時44分に、大雨警報（土砂災害）を藤里町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・藤里町に発表 7日08:44時点

秋田県では、7日夕方まで土砂災害に、7日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　7日朝

□洪水警報
　7日昼前にかけて警戒

■能代市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　7日朝

□洪水警報
　7日昼前にかけて警戒

■大館市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　7日朝

■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　7日朝

■由利本荘市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　7日朝

■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　7日朝

■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日昼前にかけて警戒

■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒

■藤里町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒

■三種町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日昼前にかけて警戒

■大潟村
□洪水警報
　7日昼前にかけて警戒