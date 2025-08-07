【大雨警報】秋田県・藤里町に発表 7日08:44時点
気象台は、午前8時44分に、大雨警報（土砂災害）を藤里町に発表しました。
秋田県では、7日夕方まで土砂災害に、7日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 7日朝
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■能代市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 7日朝
7日昼前にかけて警戒
■大館市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 7日朝
■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 7日朝
■由利本荘市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 7日朝
■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 7日朝
■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
■藤里町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
■三種町
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■大潟村
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒