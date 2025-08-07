気象台は、午前8時44分に、大雨警報（土砂災害）を藤里町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・藤里町に発表 7日08:44時点

秋田県では、7日夕方まで土砂災害に、7日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□大雨警報

・土砂災害

7日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm

ピーク時間 7日朝



□洪水警報

7日昼前にかけて警戒



■能代市

□大雨警報

・土砂災害

7日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm

ピーク時間 7日朝





□洪水警報7日昼前にかけて警戒■大館市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 7日朝■鹿角市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 7日朝■由利本荘市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 7日朝■大仙市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 7日朝■北秋田市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水7日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報7日昼前にかけて警戒■小坂町□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒■藤里町□大雨警報【発表】・土砂災害7日夕方にかけて警戒■三種町□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水7日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報7日昼前にかけて警戒■大潟村□洪水警報7日昼前にかけて警戒