8月6日、1児の母である伊藤千晃がInstagramを更新した。

伊藤は、自身のInstagramアカウントにて、「先日、息子の空手のため日本武道館へ行ってきました」と報告すると、空手衣姿の8歳息子との2ショットや、その後ご褒美に食べたというスイーツを前にした写真などを公開。

また、「私が初めて武道館にたったのは19歳」「きっと私の母も同じような気持ちで客席から見守っていたんだろうなって思うと、 なんだか感慨深いなぁ」と、自身がかつて所属していたAAAの1周年ライブが日本武道館で行われたことにも触れつつ、「武道館のど真ん中で堂々と演舞する息子の姿に感動し、涙した日でした」と綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「息子ちゃんかっこいーー！」「本当に大きくなった」「感慨深すぎる」「泣けてきちゃう」「こんな大きなステージですごい」「武道館、母と子ともに思い出の場所になりましたね」などの反響が寄せられている。

かつて男女混合パフォーマンスグループ・AAAのメンバーとして活動した伊藤は、2017年3月に同グループを卒業。現在はアーティストやモデル・タレントとしてマルチに活躍している。

画像出典：伊藤千晃オフィシャルInstagramより