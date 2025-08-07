今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『ran20200920』へ投稿された、大型犬「蘭ちゃん」の様子です。大好きな氷のかたまりを飼い主さんからプレゼントしてもらった蘭ちゃんの、戸惑った様子から突然の豹変ぶりが「テンション爆上がりで楽しそう」と評判で、11万回以上再生されています。

【動画：大きな氷の塊を大型犬に見せてみた結果→困惑していると思ったら、次の瞬間…】

いつもより大きな氷にびっくり

氷が大好きな蘭ちゃんに、この日飼い主さんから大きな氷のかたまりのプレゼントが。さぞかし喜ぶだろうと思いきや、いつもと違う大きさに戸惑ったのか、蘭ちゃんは戸惑った表情で氷のかたまりを見つめるばかりだったといいます。

そこで飼い主さんは氷のかたまりに興味を持ってもらおうと、床の上を滑らせてみることに。最初こそ不思議そうに見つめるだけでしたが、何度も繰り返すとだんだん蘭ちゃんの様子に変化が起きたのでした。

急にテンションが上がった蘭ちゃん

最初の戸惑った表情はどこへやら、ぴょんぴょん飛び跳ねながら滑る氷のかたまりを追いかける蘭ちゃん。飼い主さんへ見せる顔もニコニコの笑顔で、はしゃぐ姿は本当に楽しくて仕方ない様子だったのだとか。

最終的に氷のかたまりはわずかな段差に引っかかって砕けてしまい、床も濡れてビショビショになってしまったそう。でも想像以上に喜んでくれたことに、蘭ちゃんも飼い主さんも大満足の嬉しい時間になったようです。

琵琶湖が大好きな蘭ちゃん

蘭ちゃんは、飼い主さんご家族と一緒に琵琶湖へ行くのも大好きなのだそう。Instagramアカウントのプロフィール欄に「琵琶湖が大好き」との記載がある他、琵琶湖を満喫している蘭ちゃんの様子をたくさん見ることができます。

特に飼い主さんと一緒にサップをしている蘭ちゃんは、ボードの先端でとても気持ち良さそう。これからも大好きな飼い主さんご家族と楽しい思い出をいくつも増やして、可愛い笑顔をたくさん見せてもらいたいです。

この投稿へは「蘭ちゃん、楽しそうですね」「氷の滑るところが面白いのか、どう感じているのでしょうね？知りたくなりました」「見ていても、楽しさが伝わって来ます♡」「蘭ちゃん♡はしゃいで楽しい♪かわいいなぁ～♡」「嬉しそうー！楽しそうー！可愛すぎます」「なんでこうなるの！ｗｗｗｗ」「楽しそう！」「カーリングみたいですね」「レトリーバーは可愛いな～」など、無邪気に氷と遊ぶ蘭ちゃんの可愛さに魅了された視聴者から、多くのコメントといいねが寄せられています。

Instagramアカウント『ran20200920』では、琵琶湖が大好きな大型犬「蘭ちゃん」と飼い主さんのほのぼのとした日常や、サップを楽しむ様子が公開されています。

