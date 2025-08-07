◆米大リーグ ドジャース３―５カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手兼指名打者」で先発出場し、１０戦＆４８打席ぶりとなる３９号２ランを放ち、メジャー通算１０００安打を達成した。投げては、２３年９月の右肘手術などから復帰後、今季８度目の登板で最長４回で５４球を投げて、２安打１失点８奪三振で、最速は１０１・１マイル（約１６２・７キロ）。最後は３者連続三振で締める圧巻の投球にロバーツ監督「翔平は今日は本当に良かったよ。ピッチングにおける速球のコマンドが素晴らしくて、本当に感銘を受けた。今日はしっかり投げてくれると思ってたけど、まさにその通りだったし、打撃面ではホームランや、四球も選んで、素晴らしい姿を見せてくれたよ」と感無量の様子だった。

初回先頭の１打席目には敵失で出塁した大谷。投げては２回まで２イニング連続の３者凡退で抑える好発進を切ったが、３回に２死三塁でセーフティーバントが内野安打になって先取点を与えたが、すぐに自らのバットで逆転した。３回１死二塁の２打席目にカウント１―１から先発左腕・リベラトレのシンカーを左中間席に運んだ。１０試合、４８打席ぶりのアーチは３９号逆転２ラン。打球速度１０９・５マイル（約１７６・２キロ）、打球角度３３度、飛距離４４０フィート（約１３４メートル）の特大弾だった。自己ワースト４７打席連続でノーアーチだったが、久しぶりの快音で本拠地を熱狂させた。

大谷は今後も５イニング以下に投球回数を制限された登板が続く見込みで、ロバーツ監督は試合前に「５イニングを基準で考えている。今後それが変わるかどうかは様子を見たい。ただ、少なくとも今後、数回の登板では５イニングを超えることはない」と方針を示していた。次回は順調にいけば、１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦で古巣初登板となる。