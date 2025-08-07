◆米大リーグ ドジャース３―５カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手、指名打者」で先発出場し、投げては４回２安打１失点、８奪三振と好投。打っても１０戦＆４８打席ぶりとなる３９号逆転２ランを放ち、メジャー通算１０００安打を達成したが、チームは逆転負けを喫した。

試合後、取材に応じた大谷は「ホームランの打席はよかった」とうなずき、投打の活躍については「基本的には投げていても投げていなくても、打席とピッチングは別々で考えているので、マウンドでやるべきことと打席でやるべきことはしっかりすみ分けて、切り替えながらいきたいなと思っています」と自己分析した。

２３年９月の右肘手術などから復帰後、今季８度目の登板で最長４回で５４球を投げて、２安打１失点８奪三振だった。最速は１０１・１マイル（約１６２・７キロ）だった。２３年のＷＢＣで同僚だったＬ・ヌートバー外野手には２打席連続三振と完璧に押さえ込んだ。２３年の初対戦時は３打席連続三振を奪っており、通算５打席連続三振となった。

初回先頭の１打席目には敵失で出塁した大谷。投げては２回まで２イニング連続の３者凡退で抑える好発進を切ったが、３回に２死三塁でセーフティーバントが内野安打になって先取点を与えたが、すぐに自らのバットで逆転した。３回１死二塁の２打席目にカウント１―１から先発左腕・リベラトレのシンカーを左中間席に運んだ。１０試合、４８打席ぶりのアーチは３９号逆転２ラン。打球速度１０９・５マイル（約１７６・２キロ）、打球角度３３度、飛距離４４０フィート（約１３４メートル）の特大弾だった。

大谷は今後も５イニング以下に投球回数を制限された登板が続く見込みで、ロバーツ監督は試合前に「５イニングを基準で考えている。今後それが変わるかどうかは様子を見たい。ただ、少なくとも今後、数回の登板では５イニングを超えることはない」と方針を示していた。次回は順調にいけば、１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦で古巣初登板となる。